Con su ego, Cristiano Ronaldo ha dañado a Portugal: Lothar Matthaus

El excapitán de la selección de Alemania y campeón del mundo con la escuadra germana Lothar Matthaus expuso duras críticas sobre Cristiano Ronaldo tras su participación en la Copa del Mundo de Qatar 2022.

“Con su ego, (Cristiano) Ronaldo ha dañado al equipo y a sí mismo. No hay duda de que era un gran jugador y un rematador de nivel absoluto. Pero ahora ha dañado su leyenda. Me cuesta pensar que pueda encontrar hueco en un equipo. De alguna manera, Ronaldo me hace sentir pena por él”, ha declarado en entrevista para el diario alemán Bild el excapitán de Alemania que alzó la Copa del Mundo en el certamen de Italia 1990.

La selección de Portugal se fue del máximo torneo mundial de futbol en los cuartos de final al caer contra su similar de Marruecos. Cristiano fue suplente en los últimos dos encuentros “Es el mayor fracaso del mundial, todo lo contrario a Messi”, apuntaba Lothar Matthaus al comparar el mundial del portugués con el de Lionel Messi, que se proclamó campeón y llevó de la mano a los suyos hasta un título más que deseado. “Es el ganador absoluto. Se lo merece porque me ha dado a mí y a todos los aficionados al futbol grandes alegrías con sus cualidades y su forma de jugar. Y lo hizo durante 17-18 años. Para mí, Messi es el jugador del milenio”

Lothar Matthaus también tuvo críticas al arbitraje por su desempeño en todo el campeonato.

“Hubo demasiados errores durante el torneo y el VAR no ayudó a corregirlos”.

La peor Copa de todos los tiempos, dice hermana de Cristiano Ronaldo



Por otra parte, la hermana de Cristiano Ronaldo, Katia Aveiro, se manifestó través de una de sus redes sociales sobre la copa del Mundo de Qatar 2022.

Aveiro expresó su opinión sobre el evento, “La peor Copa de todos los tiempos... que felizmente nos regaló una gran final. Qué partido. Felicitaciones a Argentina”

También tuvo palabras de elogio al astro francés Kilian Mbappé al decir, “Este chico es irreal. Qué futuro más brillante te espera. Increíble”