Este equipo será el rival pendiente de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026; según la IA

Este jueves se llevaron a cabo los duelos correspondientes al repechaje de la UEFA rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, misma en donde la Selección de México espera a su rival europeo que saldrá de una de las llaves que se disputarán este próximo martes.

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Ante tal situación, vale decir que México forma parte del Grupo A de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en donde se medirá a Sudáfrica, Corea del Sur y una Selección más correspondiente a la UEFA. Por tal motivo, aquí conocerás a qué escuadra se enfrentará de acuerdo con la IA.

Dinamarca, ¿el rival de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Dinamarca cumplió con los pronósticos y venció a Macedonia del Norte el jueves pasado, por lo que está a solo un juego de acceder a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Del otro lado de la llave la República Checa hizo lo propio al derrotar al combinado de Irlanda en un partido bastante llamativo.

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Ante ello, se les preguntó a las IA’s Meta AI, Grok en X y Google Gemini qué selección es la principal favorita para obtener su pase a la siguiente Copa Mundial de la FIFA 2026 y, con ello, enfrentar a México. La respuesta fue clara y contundente señalando al combinado de Dinamarca.

Todas las Inteligencias Artificiales coinciden en que los daneses cuentan con una experiencia internacional lo suficientemente buena como para superar esta prueba final; además, tienen una mejor jerarquía en el ranking FIFA respecto a su rival y jugadores que se desenvuelven en la élite del balompié mundial.

De concretarse, ¿cuándo sería el México vs Dinamarca?

México hará su debut el jueves 11 de junio al enfrentarse contra Sudáfrica para, después, hacer lo mismo contra la escuadra de Corea del Sur siete días después. Finalmente, el hipotético duelo ante Dinamarca sería el 24 de junio a las 19:00 horas en la cancha del estadio Azteca.