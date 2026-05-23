ÚLTIMA HORA: Rival de México se queda sin entrenador

Ghana se ha quedado sin entrenador a nada de que suceda el partido en contra de México de este viernes 22 de mayo en el Estadio Cuauhtémoc, ha revelado el comentarista de TV Azteca Carlos Guerrero quien explicó que el estratega está ausente y que tomará el equipo africano una alternativa ante esa baja.

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El examen de México a 20 días del Mundial tiene una ausencia sensible, y es la del entrenado Carlos Queiroz, quien por un motivo aun pendiente de conocerse no podrá estar en la zona tecnica de la selección africana y que es un sinodal pensando en lo que podría ofrecer Sudáfrica el 11 de junio en la inauguración del Mundial en el Estadio Azteca.

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Quiroz, timonel de origen portugués, dejará ese rol por esta noche a a su auxiliar, al entrenador de porteros y al asistente de video, de acuerdo a lo reportado por Carlos Guerrero a casi dos horas de que arranque el partido en Puebla.

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Carlos Queiroz, DT de Ghana no estará en el juego de esta noche vs México.



Dirigirán el auxiliar, el entrenador de porteros y el asistente de video. — WARRIOR (@CARLOSLGUERRERO) May 22, 2026

Carlos Queiroz y su enorme trayectoria como entrenador

Queiroz, de 73 años y oriundo de una región de Portugal ha tenido un largo recorrido en el futbol profesional como jugador pero especialmente como entrenador, con antecedentes en múltiples selecciones.

Fue el entrenador de Portugal en dos ciclos, el último entre 2008 y 2010. Ademas dirigió a Emiratos Arabes, Sudáfrica, Irán, Egipto, Qatar, Oman, Colombia y ahora al equipo de Ghana. Su visión y experiencia lo convierten en un entrenador cotizado para las selecciones y en sus datos ademas aparece una temporada que entrenó al Real Madrid por el 2003.

HORA EXACTA PARA VER MÉXICO VS GHANA

México se enfrentará a Ghana esta noche en punto de las 8:00 de la noche, con los comentarios y narración del mejor equipo, el de FUT AZTECA.

La transmisión la podrás ver a través de Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación.