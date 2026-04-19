Boca Juniors se lleva la victoria sobre River Plate en un Superclásico Argentino en el Más Monumental

Este domingo 19 de abril se disputó una nueva edición de uno de los Clásicos mundiales más pasionales, el Superclásico argentino entre River Plate y Boca Juniors que terminó con victoria por la mínima diferencia para el conjunto Xeneize gracias a un penal perfectamente ejecutado por parte de Leandro Paredes, en duelo disputado en la cancha del Estadio Más Monumental de Buenos Aires por la Jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga Profesional Argentina.

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Boca Juniors se lleva la victoria sobre River Plate en el Superclásico argentino

Desde antes del silbatazo inicial Superclásico argentino se vivieron momentos de tensión cuando se registró un conato de incendio en una de las tribunas de la parte alta del Estadio Más Monumental que rápidamente fue controlado.

El encuentro comenzó con aproximaciones de ambos equipos que no concretaron, pero fue una mano dentro del área de Lautaro Rivero la que inclinó la balanza en favor de los Xeneizes.

El defensa de River extendió la mano cortando un disparo de Merentiel, pero a pesar de los evidente el silbante no vio en primera instancia debido a su posición, por lo que tuvo que ser revisado por el VAR.

🇦🇷🔵🟡 River Plate 0-1 Boca Juniors | Torneo Apertura



LEANDRO PAREDES HACE EFECTIVO EL PENALTI 🎯



EL XENEIZE SE PONE EN VENTAJA EN EL SUPERCLÁSICO pic.twitter.com/Fnrs4eMRUh — Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol) April 19, 2026

Leandro Paredes se paró en el manchón penal y ejecutó con perfección para convertir el único gol del encuentro mandando el balón al fondo de las redes fuerte, arriba y colocado al ángulo, engañando al guardameta.

Con esta victoria Boca Juniors confirmó el buen momento que vive con una racha de 13 partidos sin perder tanto en la Liga Argentina como en la Copa Libertadores, mientras que el conjunto Millonario tiene un arranque complicado de la gestión de Eduardo Coudet como entrenador.

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