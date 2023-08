Así fue el escandaloso robo al América en la Leagues Cup

A lo largo de la presente Leagues Cup, las decisiones arbitrales que causaron controversia han afectado –en su mayoría- a los equipos de la Liga BBVA MX. Una teoría sugería que la popularidad del Club América lo haría inmune a dicha tendencia, pero el cierre del partido ante el Nashville SC la desmintió.

El juego terminó igualado a dos tantos y, cuando el trámite tradicional de los penaltis concluyó, el conjunto azulcrema corrió para festejar el pase a los cuartos de final; sin embargo, la autoridad del encuentro le tenía preparado el desenlace abismalmente distinto.

El penal para el América

Las Águilas se habían llevado la tanda de cobros desde los once pasos, con cinco cobros acertados, frente a cuatro del rival. El último tiro de los locales había salido del pie de Hany Mukhtar y Luis Ángel Malagón lo detuvo. Durante siete minutos, todo el seno azulcrema se sintió con el pase a la siguiente ronda. No sabían que, desde el VAR, revisaban la atajada.

La determinación del silbante fue correcta. La regla indica que, al momento del disparo, el guardameta debe tener -por lo menos- un pie sobre la línea y, milésimas de segundo antes, Malagón dio un pequeño brinco hacia adelante, para luego tenderse hacia su izquierda y obstruir el paso de la redonda.

Ahí no radica la polémica. En el tiempo que se tomaron para decidir que se repitiera el penalti, sí. La revisión truncó la celebración emplumada y, cuando los jugadores ya estaban fríos, Mukhtar volvió a cobrar y no erró. Por el América, fue turno de Jonathan Dos Santos, quien no pudo contra el cambio de ritmo y el balón pegó en el travesaño para luego ir a la tribuna. Daniel Lovitz anotó y sentenció uno de los duelos más escandalosos de la presente Leagues Cup.

