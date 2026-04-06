Rockstar abre vacantes para que puedas jugar el GTA VI antes que nadie; ¿qué debes hacer?

Estamos a unos meses para que se lleve a cabo el lanzamiento oficial del GTA VI, un videojuego que promete ser uno de los mejores en la historia de esta industria. Ante ello, Rockstar ha lanzado una propuesta para que distintas personas puedan jugar este antes de su llegada oficial. ¿De qué se trata?

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En medio de muchas críticas que el videojuego ha recibido gracias a los spoilers que se han filtrado en las redes sociales, es una realidad que Rockstar Games ha hecho que la enjundia por el GTA VI crezca con el paso de los días, y más ahora que se sabe que algunas personas podrán disfrutar de este juego antes que nadie.

¿Qué requisitos necesitas para jugar el GTA VI antes que nadie?

Rockstar publicó una serie de ofertas laborales para testers en la recta final del GTA VI, motivo por el cual estas personas podrán disfrutar del videojuego antes de su lanzamiento el 19 de noviembre. Se trata, entonces, de reforzar los métodos del título a través de un control de calidad de expertos en la materia.

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Con ello, aquellas personas que cumplan con lo deseado por la empresa podrán acceder a una versión previa del GTA VI, lo anterior considerando que los testers no son más que los responsables de jugar las versiones preliminares e identificar errores relacionadas con fallos gráficos, de programación o la modalidad de jugo.

Si estás interesado, debes saber que las vacantes se encuentran en la página oficial de Rockstar mediante Linkedin, por lo que aquellos seleccionados trabajarán en el lanzamiento del GTA VI y el control de calidad de un videojuego que promete ser el más importante de la industria durante este año.

¿Cuánto costó el GTA VI para Rockstar Games?

Una de las filtraciones más grandes que se han dado en los últimos días deriva del dinero que Rockstar Games habría invertido para realizar el GTA VI. Y es que, mientras algunos insiders sostienen que el videojuego costó alrededor de 3,000 millones de dólares, otros más indican que su verdadero impacto es superior a los 5,000 millones de dólares.