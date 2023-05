Rodri Hernández amenaza al Real Madrid: “tenemos nuestras armas y lo saben”

Real Madrid ha eliminado a los dos equipos de la Premier League que ha enfrentado en la temporada, goleo al Liverpool 5-2 en el global y pasó por encima del Chelsea, ganado también en la ida y la vuelta 5-0 en la serie. El equipo de Carlo Ancelotti también acabó con los clubes ingleses la temporada pasada, hasta vencer en la Final al conjunto de Jurgen Klopp.

Por su parte, Manchester City, prendió de los errores en la semifinal pasada cuando se quedó a uno minutos de meterse a la gran final en el Stade France. Pero sobre lo minutos finales el conjunto merengue mandó el partido al tiempo extra y temrinó ganándolos con el empuje de su afición en el Santiago Bernabeu y un Karim Benzema en modo killer.

Reconocen la grandeza de Real Madrid

El mediocentro del Manchester City, Rodri habló en conferencia de prensa previo al partido ante Real Madrid en la semifinal de la Champions League, el mediocampista reconoció que el club merengue es el ‘rey’ de la Champions League, sin embargo, amenazó con el rendimiento que mostrarán en la serie.

“Nosotros respetamos muchísimo al Real Madrid, es el rey de esta competición, pero tenemos nuestras armas y los rivales lo saben. Estamos en un gran momento, respetamos al rival y al escenario sabiendo que nada se va a decidir mañana porque queda un partido de vuelta. Confiamos al cien por cien en pasar la eliminatoria”, dijo Rodri en confenrencia de prensa previo al choque de la Champions League.

La importancia de Haaland

Rodri tuvo palabras sobre el rendimiento que está mostrando Erling Haaland, el atacante noruego ya se convirtió en el máximo goleador en una temporada en la historia de la Premier League (con 35 goles); en la Champions League se mantiene como el líder de la actual campaña.

“A un jugador como Erling tienes que adaptarlo a una manera de jugar que tenemos de varios años. Al principio costó un poquito encontrar la manera, no tanto la capacidad goleadora, sino en cómo entendía el juego del equipo. Tardó muy poco y ahora vemos una versión mucho más amplia, más allá del gol”.

“El futbol tiene estas cosas. Nos pasó eso, pero tres semanas después hicimos lo mismo para ganar una Premier, la teníamos perdida y metimos tres goles en siete minutos. El futbol tiene cosas inexplicables, a veces indescifrables pero que te dan experiencia. En el computo global de la eliminatoria no se puede reprochar nada y venimos con la ilusión de luchar. No he vuelto a ver el partido ni me hace falta verlo para saber el rival que tengo enfrente”.