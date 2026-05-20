Rommel Fernández. la leyenda panameña que nunca vio a su selección en la Copa Mundial de la FIFA

Durante muchos años, los aficionados al futbol en Panamá soñaban con escuchar su himno nacional una Copa Mundial de la FIFA, pero antes de que lograran alcanzar ese logro deportivo, hubo un jugador que ilusionó a toda una nación con su talento dentro del terreno de juego.

Rommel Fernández fue el encargado de cambiar el futbol panameño, abrió camino en España, donde tuvo grandes momentos, por lo que a la fecha es considerado por muchos aficionados, como la leyenda más grande de Panamá.

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Rommel Fernández abrió el camino de Panamá en el futbol

Conocido por los aficionados al futbol como ‘El Panzer’, Rommel Fernández, nació el 15 de enero de 1966, en el Chorrillo, Panamá, era de origen humilde, pero un viaje a España cambió su vida para siempre.

En 1986, su carrera deportiva iba a despegar por una casualidad del destino, pues viajó con la Selección de Panamá para jugar el Mundialito de la Emigración en España. Rommel Fernández tuvo una actuación que dejó a más de una persona sin palabras, por lo que el equipo de Tenerife decidió ficharlo.

Durante el tiempo que estuvo en Tenerife, lograron llegar a la Primera División, después tuvo un paso por el conjunto del Valencia y el Albacete, su talento lo convirtió en toda una leyenda que sigue siendo recordada en las Islas Canarias.

Sin embargo, su caso fue la prueba de que el futbol panameño podía competir fuera de su país y poder llegar, lo que motivó a más de uno a tratar de llegar a una Copa Mundial de la FIFA, situación que Rommel Fernández no logro ver.

La vida de la leyenda panameña terminó de forma trágica en un accidente de auto, el 6 de mayo de 1993, cuando apenas tenía 27 años de edad y pasaba por un buen momento con el Albacete de España.

