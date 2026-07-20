Fue figura y uno de los mejores defensas en España, pero su paso por Pumas ha sido terrible

Hace unos años, los Pumas de la UNAM apostaron por un futbolista que lideró la mayoría de los equipos en los que estuvo en la primera división de España, por lo que su arribo al Pedregal llenó de júbilo a la hinchada capitalina, sobre todo, en la búsqueda de un líder en la zaga.

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Este jugador es nada más y nada menos que Rubén Duarte, consagrado defensor central nacido en España que llegó con un excelente cartel a México pero que, sin embargo, no solo no ha sido el líder que Pumas esperaba, sino que además ha tenido actuaciones inferiores a su nivel.

¿Qué pasó con Rubén Duarte y por qué no ha destacado en Pumas?

Fue en julio del 2024 cuando Pumas sorprendió a propios y extraños con la llegada de Rubén Duarte, defensor central de 30 años de edad por quien pagaron alrededor de 4 millones de euros (según Transfermarkt) y quien había tenido grandes momentos tanto en el Espanyol como en el Alavés.

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Fue en el Alavés en donde Rubén Duarte se convirtió en un jugador por demás espectacular en los siete años que permaneció en la institución, por lo que su paso a Pumas habría significado un golpe de autoridad para los del Pedregal; sin embargo, la realidad ha sido otra.

Y es que, desde su arribo hace un par de años, Rubén Duarte ha tenido dificultades para afianzarse como defensa titular en el conjunto universitario, por lo que ha sumado algunas suplencias que solamente le han impedido registrar 6,406 minutos distribuidos en 78 partidos.

¿Por qué Rubén Duarte no ha sido el líder que deseaba Pumas?

Más allá de que Rubén Duarte puede desempeñarse como central y lateral por ambas bandas, la realidad es que el español ha tenido problemas con la velocidad y el dinamismo que ha encontrado en la Liga BBVA MX, lo cual ha hecho que no sea ese hombre referente en defensa para los Pumas.

