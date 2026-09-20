El sacrificio que deberá hacer Javier Aguirre para firmar contrato con Valencia y regresar a Europa

A falta de la confirmación oficial por parte del club, Javier Aguirre pasará a ser entrenador del Valencia para lo que resta de temporada. El técnico mexicano tendría acordada su llegada al conjunto español hasta el final de la campaña, es decir, junio de 2027 y regresará a Europa luego de dos años tras su último paso por el Mallorca.

El ‘Vasco’ Aguirre tiene una extensa experiencia en España, ya que además de haber comandado al Mallorca, también dirigió a clubes como Osasuna, Atlético de Madrid, Real Zaragoza y Espanyol. Sin embargo, ahora deberá dejar varias comodidades de lado que solía tener en la Selección Mexicana para partir rumbo a Valencia.

Las comodidades que tendrá que sacrificar Javier Aguirre para llegar a Valencia

El principal sacrificio que deberá realizar el entrenador mexicano se ve reflejado en su salario. Diversos reportes señalan que Valencia le ofreció a Aguirre un sueldo que se ajusta a la actualidad del equipo español, siendo números inferiores a los que solía estar acostumbrado tanto en la Selección Mexicana como en Mallorca, su último paso por Europa.

Además, el objetivo principal del ‘Vasco’ será salir de la zona de descenso. Actualmente, el Valencia se ubica en la posición número 19 de 20 con apenas 4 puntos acumulados en las primeras 7 jornadas. En caso de no conseguir resultados en el corto plazo, incluso podrían interrumpir el contrato de forma anticipada.

TE PUEDE INTERESAR:



La directiva del conjunto valenciano le habría ofrecido a Aguirre la posibilidad de extender su contrato por un año más, siempre y cuando consiga clasificar a torneos internacionales. La UEFA Champions League parece una epopeya, pero ingresar a puestos de UEFA Europa League podría ser una realidad si consigue mejorar el rendimiento del equipo.

Crédito: Mexsport

Javier Aguirre se aprovechará de la fecha FIFA

El entrenador mexicano se sumará al trabajo en los próximos días, aprovechando que el futbol se parará a raíz de la fecha FIFA del mes de septiembre. De esta manera, Javier Aguirre tendrá aproximadamente tres semanas para trabajar con los jugadores disponibles, periodo que utilizará a modo de “mini pretemporada”.

Valencia tendrá prácticamente a todos sus jugadores disponibles, a excepción de Dimitrievski, Dieng y Sato, quienes fueron llamados por sus respectivas selecciones. Cabe destacar que Aguirre llegará a España acompañado del preparador físico español Pol Llorente, que se ha desvinculado recientemente de la Selección de México.