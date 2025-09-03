Por qué la salida de Piero Quispe no es una mala noticia para Pumas: toda la verdad

Una de las mejores noticias que recibieron los Pumas en las última horas fue la salida de Piero Quispe. El peruano se va a Australia y eso le abre las puertas a los de la Universidad Autónoma de México para contratar al delantero extranjero que tanto desean. Tiene un lugar para un jugador no formado en México. Desde que inicio el Apertura 2025 los del Pedregal ya no querían los servicios del mediocampista. Su bajo rendimiento no permitía que algún equipo lo volteara a ver.

Piero Quispe sonó mucho para llegar al América, pero al final se acabó el rumor. Mucho se dijo que podía ir a Europa como lo hizo Robert Ergas, pero las posibilidades eran mínimas. Ahora el peruano será nuevo futbolista del Sydney FC de Australia. Lo hace como venta directa. En Pumas no logró dejar los números que se esperaban pese a su gran desempeño en Sudamérica.

Una despedida corta de los Pumas a Quispe

Los Pumas de la UNAM en 2024 anunciaron con bombos y platillos a Piero Quispe. El juvenil peruanon aterrizó en la Liga BBVA MX como la nueva gran estrella de su país. Con el momento que vivía el mediocampista y lo que demostraba, los del Pedregal desembolsaron alrededor de 20 millones por él. Al final su carrera en México fue muy corta así como la despedida que le dieron los Universitarios en redes sociales.

“Gracias Piero por defender nuestra camiseta con entrega, pasión y mucho corazón. Te deseamos mucho éxito en tu nuevo proyecto”, fue lo único que escribieron los felinos en sus cuentas de redes sociales para agradecerle al peruano su paso por el equipo.

Números tristes de Quispe en los Pumas

Piero Quispe no dejó huella en los Pumas de la UNAM. Los números que arrojó el peruano en tan solamente un año provocaron que los del Pedregal le buscaran una salida rápida. En su primer semestre sonaba para irse a Europa. Posteriormente su calidad comenzó a descender y él no pudo mantener el ritmo con el que llegó.

Quispe defendió la playera de Pumas en 71 partidos, pero solamente pudo marcar cinco goles y poner cuatro asistencias. Su porcentaje de efectividad se resumen al 12 por ciento. En el reciente Apertura 2025 sí tuvo minutos, pues jugó seis encuentros, dos de titular (201 minutos) y se ganó dos amarillas.