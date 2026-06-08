Nació y creció en Inglaterra, pero prefirió jugar para Egipto y hoy los representa

Tiene 34 años de edad, nació en Inglaterra y, durante mucho tiempo, fue considerado uno de los elementos más importantes de la Selección de Egipto, por lo que su no convocatoria a la Copa Mundial de la FIFA 2026 generó muchas reacciones entre la comunidad africana.

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La Selección de Egipto contó, durante mucho tiempo, con la participación de Sam Morsy como un elemento vital en el centro del campo, aunque también tuvo la oportunidad de jugar como líbero en una línea de tres en las decenas de juegos que tuvo con el combinado africano.

¿Por qué Sam Morsy decidió jugar para Egipto y no para Inglaterra?

A pesar de haber nacido en Wolverhampton Inglaterra el 10 de septiembre de 1991, la realidad es que Sam Morsy nunca tuvo una intención clara por disputar minutos con la Selección Inglesa, esto pese a contar con todas las facultades administrativas para realizarlo. La razón deriva de sus deseos por representar las raíces de su familia.

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Dicha situación es un tanto curiosa, pues prácticamente toda la carrera profesional de Sam se ha llevado a cabo en el resguardo inglés a través de distintos equipos de la segunda y tercera división de Inglaterra, destacando el Port Vale, el Wigan Athletic y, hoy en día, el Bristol City FC.

¿Por qué Sam Morsy no fue convocado a la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Son muchas las razones por las cuales Morsy pudo no ser llamado por Egipto para la Copa Mundial de la FIFA 2026, sin embargo, una de las principales podría ser su edad (34 años), misma que no sería la adecuada para la intención ofensiva y defensiva que el cuadro africano desea demostrar en el campo.

Además, esto también podría deberse a la inactividad que tuvo, pues después de pasar varios meses sin equipo recientemente recuperó terreno en el Bristol, equipo en donde registró poco menos de 1,400 minutos distribuidos en 20 partidos, en donde se hizo presente con una anotación.