Sancionan a jugadores de México previo a la Copa Oro

La Concacaf dio a conocer que su Comité Disciplinario suspendió a cuatro jugadores y sancionaron a las Federaciones de México y Estados Unidos por mala conducta en las semifinales de la Nations League.

Por medio de su página oficial, el máximo organismo del futbol en esta región reveló las suspensiones de César Montes y de Gerardo Arteaga del cuadro azteca, esto quiere decir que el jugador del Espanyol se perderá toda la fase de grupos.

El cuadro tricolor viene de cambiar de técnico, pues Diego Martín Cocca fue destituido de su cargo y en su lugar como interino llegó Jaime Lozano, el primer reto es recuperar el nivel de los futbolistas en la Copa Oro 2023.

La FEMEXFUT apelará la resolución de la sanción de César Montes y Gerardo Arteaga

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) se pronunció al respecto de esta suspensión y puso lo siguiente: “Tras haber sido notificada por Concacaf que su Comité Disciplinario ha suspendido con tres partidos a Cesar Montes y a Gerardo Arteaga con dos encuentros, la Federación Mexicana de Fútbol ha comenzado un proceso de apelación”.

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Horario y dónde ver México vs Honduras

La Selección Mexicana, ahora comandada por el entrenador Jaime Lozano debutarán en la edición 2023 de la Copa Oro ante Honduras este domingo 25 de junio a las 6:20 pm por las plataformas digitales de TV Azteca Deportes y la señal de Azteca 7.

La narración tendrá a los mejores narradores del país encabezados por Christian Martinoli, en el análisis Luis García, con los comentarios de Luis Roberto Alves "Zague" y Jorge Campos “El Inmortal”, en la cancha estará David Medrano y Omar Villarreal; además Gerardo Velazquez de León e Inés Sainz nos llevarán otro ángulo del partido y rivales del cuadro nacional azteca.

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