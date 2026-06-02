Santi Gimenez aprende BOXEO a días del Mundial, de la mano de Julio César Chávez

La leyenda del boxeo mexicano Julio César Chávez, visitó a la Selección a 10 días de que inicie la Copa Mundial de la FIFA 2026, y en un momento de mucha diversión le dio una clase de pugilismo a Santiago Gimenez quien parece haber pasado un instante de alegría de la mano de un icono del deporte mexicano en la historia.

Julio César Chávez junto a Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, sorprendieron la noche del lunes al equipo mexicano para compartirles un mensaje de motivación cuando la justa mundialista está a solo 10 días.

Chávez le puso los guantes a Santi, y entre las mesas en donde los jugadores y el staff cenaba, le enseñó las bases del boxeo, pidiendo una combinación con fuerza a sus manos, todo esto mientras el grupo sonreía y veía la visita como parte de este gran camino al Mundial del 2026.

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Santi lanzó jabs y rectos, y la combinación también tenía un golpe volado de zurda, el cual no hizo nada mal el atacante del Milan, quien parecía no dar crédito a estar frente al Gran campeón mexicano teniendo esa dinámica especial.

Julio César Chávez y Mauricio Sulaimán, comparten mensajes de motivación a la Selección Mexicana de cara al Mundial

“Es todo un honor estar junto a la máxima gloria del boxeo mexicano, y les agradezco mucho a todos por habernos recibido. Que cada gota de sudor y lágrimas, que todo su esfuerzo valga la pena. Que Dios los bendiga, que viva México, y que vivan todos ustedes”, comentó Mauricio Sulaimán frente al equipo y junto al Director Deportivo de la selección mexicana.

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Por su parte, Julio César Chávez compartió experiencias de su histórica trayectoria como campeón mundial.

“Escucho muchas cosas sobre ‘llegar al quinto partido’, pero yo de verdad creo que van a llegar mucho más lejos. Van a afrontar retos muy difíciles, y créanme que yo también los he afrontado… Escuchen a su entrenador, que él está en su esquina y será quien los ayude a salir adelante. No importa si su rival es más rápido, más fuerte o ágil que tú. No bajen los brazos y sueñen en grande”, fue parte del mensaje de Chávez a los 26 seleccionados y todo el grupo que conforma la Selección.