Santiago de la Fuente conquistó el Amanali Classic para su segundo título en la Gira Profesional

El golfista jalisciense Santiago de la Fuente volvió a brillar en la Gira Profesional Mexicana al adjudicarse el título del Amanali Classic, torneo que repartió una bolsa de un millón 800 mil pesos y puntos para el Official World Golf Ranking (OWGR). Con una última ronda de 65 golpes (-7) para un total de 195 impactos (-21), de la Fuente logró imponerse por apenas un golpe de diferencia sobre el guanajuatense José de Jesús ‘Camarón’ Rodríguez.

Con apenas unas semanas de diferencia, Santiago de la Fuente volvió a levantar un trofeo en la GPM. El joven talento nacional, que ya había ganado el Mexico City Open II en el arranque de la temporada, demostró consistencia y temple para cerrar con una tarjeta de 65 impactos y un acumulado de 21 bajo par.

“Estoy muy agradecido con todo el apoyo que he recibido, en especial de mi hermano Diego, quien fue mi caddie toda la semana y me dio mucha confianza en cada golpe. Ganar por segunda vez consecutiva en la gira es increíble y me motiva mucho para seguir trabajando”, declaró de la Fuente al concluir su participación.

También se pronunció ante los micrófonos de Azteca Deportes y agradeció el apoyo de Alto Redimiento Azteca y de Benjamín Salinas, que ha impulsado su carrera desde hace años.

Por su parte, el guanajuatense José de Jesús Rodríguez firmó una última ronda de 67 golpes (-5) para terminar con 196 impactos (-20), quedándose a solo un golpe del título. A pesar de no lograr el campeonato, el máximo ganador en la historia de la GPM (11 trofeos) mostró su experiencia y competitividad hasta el último hoyo.

“Me voy contento porque jugué bien toda la semana. Hoy busqué el resultado, pero Santiago estuvo muy sólido y mereció el triunfo. Haber quedado a un golpe demuestra que estoy en buen nivel y con mucho por dar en esta temporada”, expresó Rodríguez tras finalizar su ronda.

El podio lo completó el queretano Eduardo Carrete con un total de 197 golpes (-19), confirmando que también atraviesa por un gran momento.

