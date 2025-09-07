deportes
Santiago de la Fuente conquistó el Amanali Classic para su segundo título en la Gira Profesional

Santiago de la fuente sigue en plan grande y con una enorme actuación se llevó el Amanali Classic para su segundo título consecutivo en la Gira Profesional

Santiago de la Fuente, Amanali Classic
Azteca Deportes
Azteca Golf
Compartir

El golfista jalisciense Santiago de la Fuente volvió a brillar en la Gira Profesional Mexicana al adjudicarse el título del Amanali Classic, torneo que repartió una bolsa de un millón 800 mil pesos y puntos para el Official World Golf Ranking (OWGR). Con una última ronda de 65 golpes (-7) para un total de 195 impactos (-21), de la Fuente logró imponerse por apenas un golpe de diferencia sobre el guanajuatense José de Jesús ‘Camarón’ Rodríguez.

Con apenas unas semanas de diferencia, Santiago de la Fuente volvió a levantar un trofeo en la GPM. El joven talento nacional, que ya había ganado el Mexico City Open II en el arranque de la temporada, demostró consistencia y temple para cerrar con una tarjeta de 65 impactos y un acumulado de 21 bajo par.

“Estoy muy agradecido con todo el apoyo que he recibido, en especial de mi hermano Diego, quien fue mi caddie toda la semana y me dio mucha confianza en cada golpe. Ganar por segunda vez consecutiva en la gira es increíble y me motiva mucho para seguir trabajando”, declaró de la Fuente al concluir su participación.

También se pronunció ante los micrófonos de Azteca Deportes y agradeció el apoyo de Alto Redimiento Azteca y de Benjamín Salinas, que ha impulsado su carrera desde hace años.

Por su parte, el guanajuatense José de Jesús Rodríguez firmó una última ronda de 67 golpes (-5) para terminar con 196 impactos (-20), quedándose a solo un golpe del título. A pesar de no lograr el campeonato, el máximo ganador en la historia de la GPM (11 trofeos) mostró su experiencia y competitividad hasta el último hoyo.

“Me voy contento porque jugué bien toda la semana. Hoy busqué el resultado, pero Santiago estuvo muy sólido y mereció el triunfo. Haber quedado a un golpe demuestra que estoy en buen nivel y con mucho por dar en esta temporada”, expresó Rodríguez tras finalizar su ronda.

El podio lo completó el queretano Eduardo Carrete con un total de 197 golpes (-19), confirmando que también atraviesa por un gran momento.

