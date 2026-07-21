Está totalmente borrado por Almada, pero fue registrado por América por la falta de jugadores

Uno de los equipos que más críticas ha recibido en este inicio del torneo Apertura 2026 es el Club América, institución que, más allá del resultado obtenido el fin de semana pasado, ha estado envuelto en polémicas luego de no haber concretado ningún fichaje hasta el momento.

Colectivamente, al América no le alcanza

Y es que, a pesar de que el club ya confirmó las bajas de elementos como Rodrigo Dourado, Vinicius Lima y Thiago Espinosa, la realidad es que hasta el momento no ha llegado un elemento de peso a Coapa. Además, destaca el hecho de que la directiva registró a un jugador que no es del interés de Guillermo Almada.

¿Qué jugador registró América pese a no ser del agrado de Guillermo Almada?

Previo al inicio del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX se mencionó que Guillermo Almada no tenía en mente darle minutos a Santiago Naveda, mediocampista de 25 años de edad que, pese a que tiene experiencia en Europa, nunca se pudo consolidar en la Liga BBVA MX.

Te puede interesar: Daizen Maeda, la joya japonesa que espera brillar en el Mundial 2026

Te puede interesar: Hugo Larsson, ¿el jugador de Suecia que interesa al Real Madrid?

Guillermo Almada argumentó que el Club América cuenta con interesantes elementos en el centro del campo y estaba a la espera de fichajes en esta zona, motivo por el cual era prácticamente imposible concederle minutos de forma regular al jugador nacido en la Ciudad de México.

De hecho, Almada ni siquiera lo contempló para la pretemporada que el conjunto azulcrema realizó en Europa, por lo que era de esperarse que las críticas hacia la directiva fueran evidentes en redes sociales al incluirlo en el plantel cuando no es del agrado de su nuevo entrenador.

¿Cuáles son los números de Santiago Naveda en América?

A pesar de ya tener 25 años de edad, y de estar en equipos como Santos y Miedz Legnica de Polonia, la realidad es que Santiago Naveda nunca se ha asentado en el primer equipo del América. De hecho el centrocampista mexicano apenas registra un gol y una asistencia en 2,176 minutos distribuidos en 54 juegos.