River Plate no lo supo valorar en Argentina y así cerró bocas Santiago Simón en Toluca

Santiago Simón se formó en una de las canteras más importantes a nivel mundial. Realizó las fuerzas básicas en River Plate, semillero que produjo a estrellas como Julián Álvarez, y tuvo su debut como profesional en el año 2021. Sin embargo, el lateral derecho no fue bien valorado en el conjunto argentino pese a hoy ser figura con Toluca.

Simón jugó en el ‘Millonario’ un total de cuatro años. Durante todo ese período, consiguió disputar 146 partidos con un promedio de 57 minutos por encuentro. A pesar de su corta edad, River no creyó en la proyección del lateral derecho y lo vendió a mediados de 2025 hacia la Liga BBVA MX. Los Diablos Rojos desembolsaron 3,5 millones de dólares por el 50 por ciento de su carta, un negocio que fue redondo para los escarlatas.

Santi Simón calla bocas en Toluca|Crédito: Toluca FC

Santiago Simón fue clave en la clasificación de Toluca

El canterano de River tuvo una serie brillante contra LA Galaxy en los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup. Precisamente, Simón destacó en el juego de Vuelta disputado en Los Ángeles, donde Toluca se quedó con la victoria con una contundente goleada por 3-0.

Simón lideró varias estadísticas como por ejemplo, ser el futbolista con mayor cantidad de regates realizados (3), con mayor cantidad de pases precisos (41) y con más duelos ganados (7). Además, fue el segundo jugador del terreno de juego con más oportunidades creadas (2) y en mayor cantidad de recuperaciones (7).

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El lateral derecho de 23 años cerró bocas, ya que era muy criticado por los aficionados de River mientras jugaba en Argentina. Parece que el defensor sudamericano encontró su lugar en el mundo, ya que también consiguió ser campeón del Apertura 2025, torneo que significó el bicampeonato de los Diablos Rojos tras haber obtenido el Clausura 2026 en el semestre anterior.

Los números de Simón desde su llegada a Toluca

Partidos jugados: 14.

Goles: 0.

Asistencias: 1.

Minutos disputados: 815.

Cabe destacar que Simón se ubica en el Top 5 de mejores futbolistas de Toluca en la Concachampions 2026, según SofaScore. El argentino cuenta con una calificación promedio de 7.37 sobre 10, siendo superado por Jesús Angulo, Federico Pereira, Paulinho y Jesús Gallardo. Una verdadera pieza clave en el equipo de Antonio Mohamed.

