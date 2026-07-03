Se fue en ceros del Mundial 2026, pero ahora interesa a 2 clubes de la Liga BBVA MX

Enner Valencia es el máximo goleador de Ecuador en la historia, pero no lo reflejó en la cancha durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™, ya que se marchó en ceros de la competencia al ser eliminado por la Selección Mexicana que derrotó 2-0 a su país. Ahora, el delantero estaría en búsqueda de nuevos aires y ya salieron 2 clubes de la Liga BBVA MX que lo quieren.

De acuerdo con el periodista Óscar Portilla, al jugador le llegaron varias ofertas para continuar su carrera fuera del país, pues cabe recordar que el futbolista de 36 años juega en los Tuzos del Pachuca. No obstante, otro par de clubes de México tratarán de ficharlo para el Apertura 2026, torneo en el que arribará un volante que forma parte de la dinastía de Juan Román Riquelme.

Enner Valencia tiene propuestas de otros clubes mexicanos, de la MLS y de Arabia.|@ennervalencia1

Los equipos que buscan a quien se fue en ceros del mundial

El ecuatoriano tiene 2 ofertas de clubes mexicanos, aunque de momento se desconoce cuáles equipos son los interesados en fichar al que es el máximo goleador en la historia de su selección.

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Enner no solo le interesa en la Liga BBVA MX, ya que también tiene sobre la mesa otro par de ofertas de la MLS y una más en Arabia Saudita, destinos donde podría cerrar su carrera, pese a que tuvo una Copa Mundial de la FIFA 2026™ muy por debajo de las expectativas.

El contrato de Enner en la Liga BBVA MX

Valencia regresó a la Liga BBVA MX en septiembre de 2025 con los Tuzos, club con el que ya había tenido una primera etapa, aunque corta, pero se consagró campeón de goleo. El delantero llegó como agente libre y fichó por un año, contrato que está a punto de vencer, por lo que ya debe analizar ofertas, si es que Pachuca no decide renovarle el contrato.