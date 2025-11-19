Se fue del Club América porque no le daban minutos, pero en su nuevo club lo trataron peor y ahora lo lamenta

Destacar en el Club América por varios años es algo que no todos los jugadores pueden cumplir. Mercado tras mercado, el equipo azulcrema se refuerza con futbolistas de calidad , por lo que no hay margen de error, ya que perder un lugar en el once titular puede estar a la vuelta de la esquina. Eso sucedió con Leo Suárez, delantero argentino que dejó de tener protagonismo en Coapa y salió en busca de minutos.

Leo Suárez se encontró con un panorama adverso tras dejar América

Suárez fichó por Pumas en febrero de 2024 con la intención de recuperar el protagonismo que había perdido en el América. No obstante, las cosas no salieron como el futbolista esperaba: primero sufrió una lesión en la rodilla que lo dejó varios meses fuera de las canchas, pero tras recuperarse, fue enviado a la Sub 21 y posteriormente confirmaron su salida. En la actualidad, las Águilas buscan el fichaje de Guido Rodríguez .

@leosuarez96 Leo Suárez no la pasó bien en Pumas

En una entrevista realizada en Bolavip, Leo Suárez comentó cómo fue su salida de Pumas, donde aseguró que el club no tuvo intenciones de escuchar las pretensiones del jugador tras recuperarse de su lesión. De forma inmediata, la directiva del club universitario decidió enviarlo a préstamo a Estudiantes de La Plata (Argentina), sin la posibilidad de probar su futbol en la Liga BBVA MX.

TE PUEDE INTERESAR:



Leo Suárez sufrió como Pumas se manejó con su salida

“No pedí explicaciones porque siento que no valía la pena pedirlas. A uno le duele que te traten así porque yo adelanté mi proceso, arriesgué mi físico para poder volver, y estar y ayudar al equipo“, confesó Suárez en la entrevista, afirmando que su deseo era poder demostrar sus cualidades con la camiseta de Pumas.

A pesar de no estar conforme con la directiva del club, Suárez decidió aceptar la situación y seguir con su carrera: “Pero de un momento a otro, iba a viajar a la pretemporada y me comunicaron que me tenía que presentar con la Sub 21. Yo, con el respeto que se me consideró y el respeto que le di a cada club que me dio trabajo, hice lo que me dijeron”.

El presente de Leo Suárez no es el mejor en Argentina

En agosto de 2025, el delantero de 29 años fue cedido a Estudiantes y, desde su llegada a Argentina, apenas pudo disputar 2 partidos repartidos en 71 minutos en total. No suma goles ni asistencias y, si bien es cierto que su equipo clasificó a la etapa final del Torneo Clausura, todo parece indicar que no tendrá mucho protagonismo. En enero deberá regresar a Pumas y su futuro parece desolador.