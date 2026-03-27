OFICIAL: Así se jugarán las Finales del Repechaje Intercontinental por dos lugares en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Este jueves 26 de marzo se jugaron los primeros duelos del Repechaje Intercontinental en México que darán dos boletos para la Copa Mundial de la FIFA 2026 y las selecciones de Bolivia y Jamaica lograron avanzar a la siguiente ronda.

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Así se jugará el Repechaje Intercontinental

Este jueves se vivió una jornada emocionante en México que dejó los primeros sabores de la Copa Mundial de la FIFA con los partidos de Repechaje Intercontinental que se disputaron en las ciudades de Monterrey y Guadalajara.

En la Sultana del Norte se enfrentaron las Selecciones de Bolivia y Surinam en donde el cuadro de la Conmebol tuvo que venir de atrás para derrotar a su par de Concacaf y avanzar a la siguiente fase.

Por su parte, en la Perla Tapatía Nueva Caledonia, la favorita de la afición, no pudo con una Jamaica que concedió muchas oportunidades y complacencias defensivas que al final pudo compensar aprovechando un error del portero caledonio.

Miguel Terceros celebrates his goal 2-1 of Bolivia during of the FIFA World Cup 2026 Play-Off Path-B Semi-final Tournament match between Bolivia and Suriname on March 26, 2026 at Monterrey Stadium, in Monterrey, Nuevo Leon, Mexico.|JONATHAN DUENAS/JONATHAN DUENAS

Bolivia y Jamaica están a un paso de conseguir su boleto para la Copa Mundial de la FIFA 2026, pero antes tendrán que supera una última prueba en sus respectivas sedes.

El cuadro boliviano tendrá que enfrentarse a Irak el próximo martes 31 de marzo, mientras que Jamaica hará lo propio ante la República Democrática del Congo. Los ganadores de ambos partidos avanzarán a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Jamaica vs RD Congo | Estadio Guadalajara - 31 de marzo

Bolivia vs Irak | Estadio Monterrey - 31 de marzo

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