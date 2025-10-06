¡SE EMPATÓ! Triunfo de Seattle Mariners con toque mexicano en Playoffs

Los Seattle Mariners se llevaron el triunfo en el Juego 2 de la serie divisional de la Liga Americana al vencer 3-2 a los Detroit Tigers y empatar la serie a un juego por bando, en una noche donde la ofensiva local apareció justo en el momento clave.

Te puede interesar: ¡MUCHO OJO! Todo lo que debes saber del Monday Night Football de la semana 5

El desenlace llegó en el octavo episodio, cuando Cal Raleigh abrió la entrada con un doble al derecho y, acto seguido, Julio Rodríguez conectó un doble impulsor hacia la izquierda que llevó la carrera de la ventaja y desató la euforia en T-Mobile Park. La jugada de Rodríguez no solo definió el partido, sino que quedó acompañada por sus palabras posteriores: “Esto tiene que ser el No. 1… ver a la gente así, fue muy especial”, reconoció en zona mixta.

¡Carolina Ross entra a La Granja! Martinoli, Medrano y Zague le dan la bienvenida. | La Granja VIP

La figura de Seattle

Antes de ese remate, Jorge Polanco había sido la figura ofensiva temprana para Seattle: el dominicano pegó dos jonrones solitarios, ambos ante el as Tarik Skubal, que pese a ello firmó una salida larga y dominante con nueve ponches en siete innings. Polanco puso así la ventaja que los Mariners supieron administrar hasta el rally tigrense en la parte alta del octavo.

Detroit no se rindió, ya que Spencer Torkelson empató el juego con un doble de dos carreras en la parte alta del octavo después de que la artillería de Seattle quedara momentáneamente silenciada. Sin embargo, la respuesta inmediata de los locales, con los dobles de Raleigh y Rodríguez maquillaron la remontada y volvieron a poner la iniciativa en manos de los Mariners.

¿Cómo le fue a Andrés Muñoz en el juego 2 contra Detroit Tigers?

En la loma, Luis Castillo abrió por Seattle y tuvo una labor sólida, manteniendo la blanquera durante 4 2/3 innings antes de ser relevado, mientras que el cerrador Andrés Muñoz se encargó de cerrar el noveno inning para preservar la victoria. El triunfo además tiene valor histórico para la franquicia: fue la primera victoria de postemporada en casa para Seattle desde 2001.

¿Dónde será el juego 3 de la serie entre Detroit Tigers y Seattle Mariners?

La serie ahora viaja a Detroit para el Juego 3, donde ambos equipos buscarán inclinar la balanza. Para los Mariners fue una dosis de alivio y confianza: salvaron la desazón del primer partido y demostraron que, con actuaciones puntuales de sus figuras Polanco, Raleigh y Rodríguez, además de pitcheo oportuno, pueden competir ante el talento del pitcheo rival.

Te puede interesar: ¡GOLPE SOBRE LA MESA! Mexicano ESTRELLA contribuye a paliza contra los New York Yankees