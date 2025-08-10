El grito del Loco: Abreu enciende la polémica con fuertes declaraciones

El empate 2-2 entre Xolos de Tijuana y Mazatlán en la Jornada 4 del Torneo Apertura 2025 pasó a segundo plano tras las explosivas declaraciones del técnico Sebastián “Loco” Abreu. En conferencia de prensa posterior al encuentro, el estratega uruguayo no se guardó nada y arremetió contra los medios de comunicación, acusándolos de ignorar sistemáticamente a su equipo.

“Venía con la idea de hablar de una cosa, pero les chupa un huevo a todo el mundo Xolos. Si lo hablaran de América, Jardine o de Cruz Azul, de Pumas, venía con la idea de decir, ‘capaz que hay algo contra nuestro dueño’, porque lo que le está pasando a Bravos también es impresionante, pero dije, para qué, si dentro de 10 minutos este partido está en el olvido”, lanzó Abreu con evidente molestia.

El partido en sí fue vibrante. Mazatlán se adelantó en dos ocasiones, pero los Xolos mostraron carácter y lograron rescatar el empate en tiempo de compensación. A pesar del esfuerzo en la cancha, el resultado dejó un sabor agridulce, y la frustración del técnico se hizo sentir con fuerza.

¿Cuántos puntos suma Xolos después dude haber jugado la Jornada 4 del Apertura 2025?

Con cinco puntos en cuatro jornadas, el arranque de torneo para Tijuana ha sido irregular. Una victoria, una derrota y dos empates consecutivos no cumplen con las expectativas de la afición fronteriza, que esperaba una versión más sólida del equipo bajo el mando del “Loco”.

Las palabras de Abreu han generado opiniones divididas. Algunos lo ven como un líder apasionado que defiende a su equipo ante el ninguneo mediático; otros consideran que sus declaraciones desvían la atención de los problemas futbolísticos que enfrenta el club.

Lo cierto es que el técnico uruguayo no pasa desapercibido. Su estilo frontal y su historial como jugador le dan peso, pero también lo colocan bajo el escrutinio constante. La presión aumenta, y los Xolos deberán responder en la cancha si quieren que sus partidos dejen de ser “olvidados” como él mismo lo señaló.

¿Quién será el rival de Xolos en la Jornada 5 del Apertura 2025?

Los Xolos de Tijuana enfrentarán en la Jornada 5 a los Tuzos de Pachuca en la cancha del Estadio Hidalgo el sábado 16 de agosto a las 19:00 horas tiempo del centro de México.

