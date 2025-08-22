Seguro ni sabías: los recogebalones de un partido son sancionados en México hasta con 100,000 pesos si no hacen esto

En el futbol mundial profesional es muy común ver a personas recoger balones cuando estos son enviados hacia afuera del terreno de juego. Los llamados recogebalones a veces se llevan las palmas de los técnicos como José Mourinho, quien tuvo un gran gesto hacia uno de ellos , pero en otras tantas interfieren en el partido al no realizar bien su trabajo. Por ello, son acreedores a multas que van más de los 100,000 pesos, aunque usted no lo crea.

De acuerdo con el Artículo 46 del reglamento de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), los recogebalones pueden ser sancionados con una multa en caso de no realizar bien su trabajo, la cual va desde los 200 hasta los 1,000 UMA´s, lo que equivale entre los 1,000 y los 113,000 pesos mexicanos, sin importar si pasa en un duelo de categorías menores. Conoce la cantidad de dinero con la que sancionarían a tu equipo si haces disturbios en el estadio .

@re.portero Los recogebalones pueden ser multados hasta con 100,000 pesos de no ejecutar correctamente su labor

Cabe destacar que esta sanción económica la paga el club y no los recogebalones, pues son faltas que son responsabilidad de los equipos locales, según lo estipulado en el Capítulo IV: Infracciones cometidas por los oficiales del partido.

TE PUEDE INTERESAR:



¿Qué otras sanciones pueden recibir los recogebalones?

La Comisión Disciplinaria puede sancionar a los recogebalones prohibiéndoles ejercer nuevamente la función durante el tiempo que el organismo lo considere necesario. Las principales causas para que esto ocurra son:

No acatar las órdenes del árbitro o comisionario No cumplir con sus funciones correctamente Retener los balones con el fin de hacer tiempo deliberadamente

Los recogebalones (o alcanza pelotas, como se los conoce en otros lugares) que sean afiliados a la FMF y estén registrados en un club sin importar la categoría podrían ser sancionados deportivamente, ya que la mayoría de los que ejercen esta función son jugadores jóvenes de los clubes locales.