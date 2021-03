Enfrentar a México, como mexicano no me genera ninguna inquietud: Jacques Passy

La Selección Azteca tendrá un duelo muy especial cuando abra el Preolímpico en Guadalajara ante República Dominicana el próximo jueves 18 de marzo, ya que estará la presencia de Jacques Passy, técnico mexicano, pero en el bando rival.

El estratega que ya tiene una trayectoria en el futbol de la Concacaf, explicó en exclusiva para Azteca Deportes lo que representa el partido ante México.

“Enfrentar al Tri, como mexicano no me genera ninguna inquietud, ningún sentimiento. Cuando estás en el futbol profesional quieres enfrentar a los mejores. Lo que sí me genera es el hecho de enfrentar a una muy buena selección, pero sería igual como jugar ante una selección europea de gran nivel, ese es el reto que mueve, no el de enfrentar al país en el que naciste. Cuando ya estás en el futbol profesional juegan otros factores completamente”, declaró.

Sin embargo, Passy tiene un amplio conocimiento del futbol mexicano tras su paso por los Dorados de Sinaloa. Además de 15 años estuvo al frente del Instituto Johan Cruyff en México. Por lo que le da otro panorama para el cotejo.

“Tengo tres escenarios, el que tengo que declarar, el que pienso para mí, y el que manejo internamente. Conozco la realidad, si te digo vamos a ganar el partido es un comentario mediático que suena mucho pero está lejano a la realidad. Somos una selección que está 140 puestos más abajo en el ranking de la FIFA, pero internamente queremos competir”.

República Dominicana con jugadores de Europa

Mientras la Selección Azteca no pudo contar con Diego Lainez y Gerardo Arteaga, ya que sus equipos europeos no los prestaron, en República Dominicana sí contarán con elementos que vienen del ‘Viejo Continente”.

“Los jugadores que vienen de Europa no son de Primera División, porque es casi imposible que los presten. Aunque eso pasa, son muy buenos jugadores los que vienen de allá. Trajimos nueve jugadores de Europa, pero pudimos contar con una selección completa de futbolistas provenientes de allá. La cantidad de elementos de Dominicana que están en el futbol europeo es increíble”, apuntó.

Además agregó que tienen juveniles que se desarrollan en el Osasuna y el Atlético de Madrid de España, o el Hoffenheim de Alemania.

Con este enfrentamiento especial, México se medirá ante República Dominicana el jueves, en su primer duelo en el “Grupo de la Muerte”, en busca de un boleto para los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020.