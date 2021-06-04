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México vs Costa Rica Semifinal Final Four | Mejores FOTOS
Checa las mejores fotos del partido entre México vs Costa Rica, perteneciente al Final Four de la Concacaf Nations League.
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Mejores fotos México vs Costa Rica
México vs Costa Rica
Semifinales Final Four de la Concacaf Nations League
Resultado: México 0-0 Costa Rica
El partido se fue a penales y terminó 5-4 a favor de la Selección Azteca.
Estados Unidos derrotó 1-0 a Honduras en la otra semifinal.
La gran final será el domingo 6 de junio a las 8 PM
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