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Galería: México vs Costa Rica
México enfrentó a Costa Rica en amistoso de fecha FIFA en el Volcán.
Hector Vivas/Getty Images | México vs Costa Rica
Hector Vivas/Getty Images | México vs Costa Rica
Azael Rodriguez/Getty Images | México vs Costa Rica
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Hector Vivas/Getty Images | México vs Costa Rica
Azael Rodriguez/Getty Images | México vs Costa Rica
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