México gusta y golea a Nigeria: Mejores FOTOS del partido

Estas son las mejores fotos del partido de México contra Nigeria, en preparación de la Selección Azteca para disputar la Copa Oro 2021, torneo que buscan ganar tras lograrlo en 2019.

México golea a Nigeria

La Selección derrotó 4-0 a un equipo de la liga local de Nigeria, con el debut de Rogelio Funes Mori como nuevo “9" y un partido relativamente sencillo. Los goles fueron de Héctor Herrera (2' y 52'), Funes Mori al 4' y Jonathan Dos Santos al 78', para sellar el resultado. El combinado azteca debutará en la Copa Oro 2021 el sábado 10 de julio.

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