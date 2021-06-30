México vence 3-0 a Panamá en juego amistoso | Mejores FOTOS

La Selección Azteca que disputará los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 tuvo su primer juego (y probablemente único) de preparación, que juntó a los 22 futbolistas que acudirán a la justa olímpica, ya con los tres refuerzos y más estrellas.

Guillermo Ochoa, Henry Martín y Luis Romo son los tres refuerzos, además de que Diego Lainez, Jorge Sánchez y otros jugadores que no habían estado en el todo el proceso olímpico, pero que cumplen con la edad, se sumaron al plantel.

Los goles del partido

Diego Lainez abrió el marcador al minuto 21, pero no hubo muchas oportunidades claras en el resto del primer tiempo. Al minuto 57, César Montes conectó un potente cabezazo para el segundo. Al 90, Henry Martín selló el partido con un 3-0. ¿Hasta dónde llegará este plantel en los Juegos Olímpicos de Tokio? México 3-0 Panamá: Las mejores fotos

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