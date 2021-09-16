México se mantiene en el Top 10 del ranking FIFA

La Federación Internacional de Fútbol Asociación dio a conocer que México se mantiene dentro del top 10 del ranking de la FIFA al colocarse en el noveno puesto este mes de septiembre.

Los buenos resultados ante las selecciones de Jamaica y Costa Rica y el empate frente a Panamá mantienen al equipo dirigido por Gerardo "Tata" Martino en el top 10 mundial. El combinado nacional se encuentra por encima de Dinamarca y debajo de España, siendo el tercer país latinoamericano en el top, junto a Argentina y Brasil.

Jesus Manuel Corona celebrates his goal 1-1 with Cesar Montes of Mexico during the game Panama vs Mexico, corresponding to CONCACAF World Cup Qualifying road to the FIFA World Cup Qatar 2022, at Rommel Fernandez Stadium, on September 8, 2021.



Jesus Manuel Corona celebra su gol 1-1 con Cesar Montes de Mexico durante el partido Panama vs Mexico, correspondiente a la Clasificacion Mundial de la CONCACAF camino a la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, en el Estadio Rommel Fernandez, el 08 de septiembre de 2021.|Adrian Macias/Adrian Macias

El seleccionado nacional se encuentra en un lugar de privilegio

La Selección Mexicana también se encuentra por encima de grandes selecciones como la de Holanda y Alemania que recientemente disputaron la Eurocopa. México tiene 1666.19 puntos. La escuadra de Bélgica es la que continúa en lo más alto del ranking, seguido por el cuadro brasileño y el equipo de Inglaterra en la tercera posición. Hacía casi una década que la selección británica no estaba entre las tres mejores del mundo.

De esta forma México se mantiene líder de la zona de la CONCACAF, Estados Unidos ocupa el peldaño 13 a nivel mundial con mil 643 puntos.

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La Selección Mexicana lidera la clasificación de la Concacaf rumbo a Catar 2022 y parece que en octubre no tendrá problema de mantener esa condición, pues Gerardo Martino podría contar con los europeos que no estuvieron en septiembre.

Eso significaría el regreso de jugadores como Raúl Jiménez e Hirving Lozano, cuyas ausencias se han notado en el combinado nacional. Con el regreso de jugadores de mayor jerarquía, que estuvieron ausentes por diversos motivos, México espera tener una mejor actuación para los juegos de eliminatoria en octubre.

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De igual manera Johan Vásquez podría volver. Solo queda la duda de jugadores como Gerardo Arteaga y José Juan Macías, que apenas se están adaptando en Europa.