Voy a llamar a los mejores para ganarle a Estados Unidos: Cocca

El primer reto importante para el entrenador Diego Cocca al frente de la Selección Mexicana será enfrentarse a su similar de Estados Unidos, en primera instancia en duelo amistoso y otro en las semifinales de la Nations League.

“Hablé con más de 45 jugadores, ahora hay que tomar la decisión de los momentos, de como está cada jugador, voy a tratar de elegir a los mejores jugadores en este momento para poder ir a Estados Unidos presentar un equipo y poderle ganar al rival”, Diego Cocca

Próximos partidos de la Selección Mexicana

Se vienen dos partidos se suma importancia para Diego Cocca y mis dirigidos El 19 de abril en el Estadio de la Universidad de Phoenix, México se medirá ante Estados Unidos, en lo que será una prueba importante para Diego Cocca, quien también dirigirá su primer encuentro en la unión americana. En la Nations League se jugará el 15 de junio en el Allegiant Stadium.

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