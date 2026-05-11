ÚLTIMA HORA: Selección Mexicana anuncia CAMBIO de horario para partido de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026™

De cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026™, la Selección Mexicana tiene rivales confirmados previo al inicio del certamen que va a arrancar el 11 de junio.

Teniendo como contrincantes a Ghana, Australia y Serbia, el equipo dirigido por Javier Aguirre se va a enfrentar al cuadro africano el 22 de mayo en la cancha del Estadio Cuauhtémoc de Puebla.

Posteriormente, el segundo encuentro amistoso será frente a Australia, partido que ha sufrido un cambio de horario pasando de las 18:00 horas a las 19:00 horas, tiempo de la CDMX.

“La Selección Nacional de México informa cambio de horario para el partido de preparación ante Australia, que se llevará a cabo el sábado 30 de mayo en el Estadio Rose Bowl de Pasadena, California.

“El partido, originalmente programado para las 6 pm (hora local), iniciará una hora después: a las 7 pm (hora local) y a las 8pm tiempo del Centro de México”, se lee en el comunicado del cuadro nacional.

Finalmente, previo al inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el último rival será Serbia. Dicho compromiso se va a llevar a cabo el 4 de junio en el Estadio Nemesio Diez de Toluca.

Durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™, la Selección Mexicana tiene como rivales a Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa, juegos a disputarse el 11, 18 y 24 de junio respectivamente.