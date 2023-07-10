Las dos bajas que tendría la Selección Mexicana para enfrentar a Jamaica

La Selección Mexicana ya conoce el rival que tendrá en las Semifinales de la Copa Oro 2023. México se enfrentará a la Selección de Jamaica en busca de poder obtener el pase a la gran final.

Aunque para el partido, Jaime Lozano podría tener algunos problemas en su alineación pues habría dos jugadores que no podrían tener minutos debido a que serían baja del equipo por problema de lesión.

Lesión de Edson Álvarez en el México vs Costa Rica de la Copa Oro

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Las bajas que tendría México

En el partido de Cuartos de Final contra Costa Rica, el mediocampista, Edson Álvarez pidió salir de cambio en los últimos minutos del encuentro por un fuerte dolor en su rodilla y podría no tener minutos en las semifinales.

Edson ha sido clave en el once inicial del Jimmy Lozano por lo que sería una dura baja. Por el momento, la Selección no ha confirmado la gravedad de la lesión y en conferencia de prensa el entrenador confirmó que el jugador pidió el cambio pero que en el vestidor se sentía mejor a pesar de que había pensado que era más grave. Por lo que detalló que deben esperar hasta el lunes para poder saber si está listo para las semifinales.

“Lo de Edson, él pide su cambio. En este caso el doctor nos dice que Edson al parecer no podía seguir. Ahora al final en el vestidor, comenta que está mejor, que pensó que era mucho más grave, entonces a esperar porque igual ahorita, con todas las emociones a flor de piel, pues evidentemente que a lo mejor ya no se siente tan mal pero hay que esperar, seguramente un día para saber si está listo para las semifinales”.

El segundo jugador que podría ser baja del equipo es el delantero Henry Martín que lleva varios días teniendo molestias musculares. En el encuentro contra los ticos salió de cambio al minuto 70 y recibió la atención del cuerpo médico.

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