Copa Oro 2023: Así fue el balonazo que dejó fuera al árbitro del Estados Unidos vs Canadá

El juego entre Estados Unidos y Canadá, correspondiente a la instancia de Cuartos de Final de la Copa Oro 2023, dio inicio con una jugada accidentada por la cual el abanderado del encuentro, Christian Espinoza, tuvo que dejar el terreno de juego y ser sustituido por el cuarto silbante.

Durante el primer minuto de juego en la cancha del TQL Stadium y tras una disputa del balón entre un jugador del combinado de ‘Las Barras y las Estrellas’ contra otro del equipo de ‘La Hoja de Maple’, el esférico fue rechazado a la banda del terreno de juego y el árbitro mexicano recibió un balonazo en la cara que le ha impedido seguir en el compromiso del certamen de Concacaf.

Luego de ser atendido por varios minutos en el terreno de juego, el abanderado Christian Espinoza tuvo que retirarse para ser atendido y su lugar fue ocupado por el cuarto árbitro, pues tras el golpe, el mexicano presentó sangre y no pudo continuar.

El ganador del encuentro entre Estados Unidos y Canadá se va a enfrentar a la Selección de Panamá en la instancia de semifinales de la Copa Oro 2023. Del otro lado de la llave, México se va a medir ante Jamaica en la otra antesala de la Gran Final.

Great start! Ref takes one in the face. #usmnt pic.twitter.com/xsqPDpFlSY

— Shaka’s Missing Tooth 🦷 (@FC_Proletariat) July 10, 2023