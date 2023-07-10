Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
QUIERO VER
Fútbol

Copa Oro 2023: Así fue el balonazo que dejó fuera al árbitro del Estados Unidos vs Canadá

Durante el primer minuto del partido de Cuartos de Final, el árbitro asistente, Christian Espinoza, tuvo que abandonar la cancha por un balonazo en la cara

Árbitro de Estados Unidos vs Canada, Copa Oro 2023

Escrito por: Oscar Rodríguez

El juego entre Estados Unidos y Canadá, correspondiente a la instancia de Cuartos de Final de la Copa Oro 2023, dio inicio con una jugada accidentada por la cual el abanderado del encuentro, Christian Espinoza, tuvo que dejar el terreno de juego y ser sustituido por el cuarto silbante.

Durante el primer minuto de juego en la cancha del TQL Stadium y tras una disputa del balón entre un jugador del combinado de 'Las Barras y las Estrellas' contra otro del equipo de 'La Hoja de Maple', el esférico fue rechazado a la banda del terreno de juego y el árbitro mexicano recibió un balonazo en la cara que le ha impedido seguir en el compromiso del certamen de Concacaf.

Luego de ser atendido por varios minutos en el terreno de juego, el abanderado Christian Espinoza tuvo que retirarse para ser atendido y su lugar fue ocupado por el cuarto árbitro, pues tras el golpe, el mexicano presentó sangre y no pudo continuar.

El ganador del encuentro entre Estados Unidos y Canadá se va a enfrentar a la Selección de Panamá en la instancia de semifinales de la Copa Oro 2023. Del otro lado de la llave, México se va a medir ante Jamaica en la otra antesala de la Gran Final.

Te puede interesar: Cobertura Estados Unidos vs Canadá EN VIVO | Copa Oro 2023

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
PUEBLA VS ATLANTE FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante EN VIVO

6:45 p. m.
JUÁREZ VS TIGRES FECHA.jpg

Liga BBVA MX| FC Juárez vs Tigres EN VIVO

9:01 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
REMO VS SANTOS FECHA.jpg

Brasileirao| Remo vs Santos

3:50 p. m.
19 SEP
BORREGOS CEM VS BORREGOS CCM FECHA.jpg

ONEFA| Borregos CEM vs Borregos CCM

5:50 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo Live Previo

10:20 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo

10:45 p. m.
19 SEP
GREMIOS VS PALMEIRAS FECHA CORREGIDA.jpg

Brasileirao| Gremio vs Palmeiras

7:50 a. m.
20 SEP
CORINTHIANS VS FLUMINENSE FECHA.jpg

Brasileirao| Corinthians vs Fluminense

12:50 p. m.
20 SEP
ATLÉTICO PARANAENSE VS BAHÍA FECHA.jpg

Brasileirao| Atlético Paranaense vs Bahía

4:20 p. m.
20 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
21 SEP
RITUAL EL RESUMEN IMAGEN

Ritual NFL| Ritual El Resumen

3:55 p. m.
21 SEP