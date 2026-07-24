Selección Nacional presenta a Jürgen Klopp como su nuevo director técnico

Jürgen Klopp volverá a los banquillos, pero esta vez para dirigir a la Selección Nacional de Alemania a la que buscará devolver su grandeza, luego de las bochornosas actuaciones recientes que de la Mannschaft en Copas Mundiales de la FIFA en donde ha quedado eliminada en primeras rondas.

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Jürgen Klopp es presentado como DT de Alemania

La Selección de Alemania anunció la contratación de Jürgen Klopp como su nuevo director técnico, quien llega en sustitución de Julian Nagelsmann quien dejó el proyecto tras la eliminación del cuadro Teutón en Dieciseisavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 a manos de Paraguay.

Klopp asumirá el reto de dirigir a Alemania rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2030 y recuperar el prestigio que ha arrastrado durante los últimos años al quedar fuera en Fase de Grupos en Rusia 2018 y Qatar 2022, marcando las peores actuaciones en su historia.

El entrenador firmó contrato por cuatro años con posibilidad de extender su vínculo tras lo que ocurra en el Mundial 2030; sin embargo, Klopp dejó un mensaje tajante en su presentación señalando que no toma a la Selección Alemana como un reto personal.

“No estoy haciendo este trabajo por mí. Lo estoy haciendo por ustedes. Estoy aceptando este trabajo a pesar de haber visto cómo trataron a Nagelsmann y Tuchel. Si van tras mi familia, me voy. Si piensan que soy una basura, díganmelo a la cara y me iré inmediatamente, sin pedir ninguna compensación", sentenció un decidido Klopp.

Jürgen Klopp toma las riendas de su selección con un palmarés brillante y como uno de los entrenadores más mediáticos tras haber conquistado dos Bundesligas, una Copa de Alemania, dos Supercopas alemanas, una Premier League, dos Copas de la Liga Inglesa, una FA Cup, una Champions League, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes.

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