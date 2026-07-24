OFICIAL: Toluca se refuerza con este jugador de Boca Juniors para el Apertura 2026

Mientras la plantilla de Antonio Mohamed se concentra en el Campeón de Campeones, la directiva de Toluca confirmó la incorporación de un nuevo futbolista para fortalecer su proyecto, tanto para el Apertura 2026 como para el futuro. El club escarlata continúa apostando por jóvenes con proyección internacional y cerró la llegada de un elemento formado en Boca Juniors.

El refuerzo en cuestión es David Garcete, mediapunta argentino de 19 años que dejó Boca Juniors para comenzar una nueva etapa en el futbol mexicano. El movimiento fue posible porque el jugador nunca firmó contrato profesional con el conjunto xeneize, lo que facilitó el acuerdo entre ambas instituciones. Así, Toluca tiene un nuevo crack en sus Fuerzas Básicas.

Quién es David Garcete, el jugador de Boca Juniors que fichó Toluca

David Garcete nació en mayo de 2007 en Tigre, provincia de Buenos Aires. Se formó desde niño en las categorías inferiores de Boca Juniors y, antes de salir del club, militó en la Cuarta División, categoría previa a la Reserva. Es una de las promesas que tiene el futbol argentino

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El enganche y mediapunta era considerado uno de los jugadores con mayor proyección de su generación gracias a su continuidad y rendimiento en las fuerzas básicas. Sin embargo, las oportunidades para dar el salto al primer equipo eran reducidas, por lo que decidió aceptar la propuesta de Toluca.

David Garcete ya se entrena con Toluca.|Instagram David Garcete.

David Garcete ya firmó con Toluca y se entrenó en las instalaciones

De acuerdo con el periodista Germán García Grova, David Garcete firmó contrato con Toluca por dos años, con vigencia hasta junio de 2028. Como parte del acuerdo, Boca Juniors conservó un porcentaje de una futura venta. Así, el club argentino recibirá un beneficio económico si el futbolista es transferido más adelante.

El argentino ya se encuentra en Metepec y comenzó los entrenamientos con la institución escarlata. En una primera etapa formará parte del equipo Sub-21, donde buscará adaptarse al futbol mexicano antes de competir por un lugar en el primer equipo con el Turco Mohamed.

La llegada de Garcete es parte de la estrategia de Toluca de complementar sus fichajes de experiencia con la incorporación de jóvenes talentos. Una estrategia que le ha dado resultados a los Diablos Rojos.