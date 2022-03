A 250 días del Mundial, los países que ya tienen su boleto a Qatar

Las eliminatorias alrededor del planeta han comenzado a entregar a sus primeros clasificados para el mundial , que se disputará en Qatar, mientras que el resto se encuentran cerca de ser definidos en las distintas confederaciones. Hasta el momento hay 15 selecciones con boleto en mano, incluyendo a los anfitriones.

UEFA

Qatar 2022, cada vez más cerca

La UEFA ya definió a sus primeros 10 representantes, quienes superaron la fase de grupos. Las naciones que ya tienen su lugar asegurado en Qatar son: Alemania, Dinamarca, Bélgica, Francia, Croacia, Serbia, España, Suiza, Inglaterra y Países Bajos.

Los tres boletos restantes se definirán en el repechaje, mismo que comenzará a finales de marzo y ya vio descalificado a Rusia por la participación de dicha nación en la guerra. Asimismo, el partido entre Escocia y Ucrania fue pospuesto para junio.

Polonia avanzó de manera automática a la final de la repesca donde espera al ganador del cruce entre Suecia y República Checa. Por su parte, Gales y Austria se medirán y esperarán al ganador del Escocia-Ucrania.

Finalmente, Italia y Portugal se enfrentarán a Macedonia del Norte y Turquía, respectivamente y podrían ser rivales por uno de los pases restantes al Mundial.

Conmebol

En la Conmebol, Brasil y Argentina ya tienen su sitio asegurado en Qatar, pero quedan dos boletos y medio al alcance del resto. Con dos fechas por disputarse, Ecuador y Uruguay tienen la ventaja por el pase directo y Perú en la plaza de repechaje, sin embargo, Chile y Colombia todavía tienen posibilidades de meterse entre los cinco primeros puestos de la tabla general.

Concacaf

La Concacaf todavía no tiene definido ninguno de sus tres boletos y medio para Qatar, los cuales se decidirán al final de la fecha FIFA de marzo, cuando el octagonal llegue a su fin.

Hasta el momento, Estados Unidos, Canadá y México ocupan las plazas con acceso directo a la Copa del Mundo, mientras que Panamá iría al repechaje. Costa Rica es la selección con más posibilidades de desplazar a alguna de las cuatro naciones y clasificar a Qatar 2022.











Asia

En Asia, Irán y Corea del Sur ya se ganaron su lugar en Qatar, mientras que Arabia Saudita, Japón y Australia disputarán durante la recta final de la eliminatoria los dos boletos disponibles o verse obligado a ir a una ronda más para clasificar al repechaje contra Conmebol.

Africa

Finalmente, en África, los cinco clasificados quedarán definidos en marzo con los cruces entre RD Congo vs Marruecos, Camerún vs Argelia, Egipto vs Senegal, Malí vs Túnez y Ghana vs Nigeria.