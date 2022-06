Reportan infidelidad de Gerard Piqué a la cantante Shakira

Una de las parejas más reconocidas en el mundo es la de Gerard Piqué y Shakira. Ambas figuras internacionales han presumido durante años su relación, tanto en redes sociales como en eventos sociales donde se les puede ver juntos.

Reportan supuesta infidelidad de Gerard Piqué a Shakira

De acuerdo a medios españoles la pareja estaría viviendo momentos muy complicados en su relación. Dichos portales informan que se le ha visto al defensor del Barcelona en su departamente de soltero y no ha ido a casa con su esposa con sus hijos.

“Lo que me comentan a mí, me dicen que Shakira ha pillado a Piqué con otra y se van a seperar... me dicen: Eso es así, ha ocurrido, por eso hay distancia”, comentaron las periodistas Laura Fa y Lorena Vázquez en el podcast “Mamarazzis”.

Además, se dice que la nueva canción de “Te felicito” que recientemente sacó la colombiana está dedicada al futbolista. “Me lo advirtieron, pero no hice caso; me di cuenta que lo tuyo es falso; fue la gota de rebasló el vaso”, dice.