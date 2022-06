Jugador del Tottenham sufre intento de robo y escapa ileso de tiroteo

Dentro de la Premier League se vivió un momento de auténtica tensión y es que Emerson Royal, jugador del Tottenham, sufrió un intento de robo, pero no sólo eso, sino que comenzó un tiroteo tras este suceso y afortunadamente logró escapar ileso.

Todos los jugadores del Tottenham se encuentran de vacaciones ya que culminó la temporada de la Premier League, por lo que Emerson se fue a su tierra natal a pasar unos días pero su vida corrió un riesgo tremendo.

Emerson salió ileso de un tiroteo en Brasil

De acuerdo a medios brasileños Emerson Royal se encuentra en Brasil de vacaciones, donde todo estaba normal hasta la madrugada de este viernes, donde un asaltante quiso despojarlo de sus pertenencias.

Los informes policiales dictan que Emerson se encontraba en un evento social, salió y un oficial lo reconoció, por lo que se tomaron una foto juntos y se ofreció a acompañarlo a su auto, peor un ladrón los interceptó.

El criminal le pidió su reloj, dinero y demás elementos pero se negó, por lo que comenzó el fuego cruzado entre el policía y el ladrón, reportando que hubo hasta 29 impactos de baja pero el jugador del Tottenham y sus acompañantes, además del policía salieron ilesos.

“Después de salir de un evento, el guardia de seguridad que lo reconoció, pidió tomarse fotos con él y se ofreció a llevarlo a su auto. Fue entonces cuando Royal sufrió el intento de robo, a punta de pistola, donde el bandido le pidió su reloj y otros objetos personales; afortunadamente ninguno nos dio”, dijo su representante.

Pese a que ellos salieron ilesos, se reporta que el ladrón sufrió un par de impactos de bala, por lo que fue trasladado al hospital para ser atendido. Emerson Royal seguiría en Brasil tras este altercado, pero pronto reportará con el Tottenham en Londres.

“Ya me he puesto en contacto con el entrenador mental, el psicoanalista Lincoln Nunes y el neurocientífico Fabiano de Abreu, porque Royal está en un gran momento de su carrera, concentrado y volando en el Tottenham. No quiero que nada de esto perjudique su estado mental”, comentó el representante.