deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
Adn40
Azteca Deportes
Otros Deportes
Nota

Son gemelas, tienen 14 años y le dieron muchas medallas a México en un deporte exótico

Las gemelas de tan solo 14 años sumaron 5 medallas para México en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y por tal hito ganaron un lugar en la justa 2027

Son gemelas, tienen 14 años y le dieron muchas medallas a México en un deporte exótico
@lia_cueva
Son gemelas, tienen 14 años y le dieron muchas medallas a México en un deporte exótico
José Alejandro
Otros Deportes
Compartir

Las gemelas Lía y Mía Cueva escribieron con letras doradas su nombre en clavados con tan solo 14 años, pues destacaron en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 al sumar 5 medallas para México en tal competencia. Las hermanas triunfaron en un deporte exótico y regresarán al país como todas unas heroínas al igual que José Antonio Prieto que le arrebató el oro a Argentina y Uruguay .

Lía y Mía arrancaron la justa el 17 de agosto ganando la medalla de oro en el trampolín sincronizado de 3 metros, 2 semanas después de hacer historia en el Campeonato Mundial de Clavados . Las hermanas Cueva Lobato acumularon un total de 289.32 puntos para vencer a las estadounidenses Sophia Verzyl y Anna Kwong que se quedaron con la plata, así como a las brasileñas Maria Postiglione y Heloa Almeida que se ubicaron en el tercer puesto.

Lía y Mía
Comité Olímpico Mexicano
Lía y Mía tienen solo 15 años y conquistaron 5 medallas para México en Panamericanos Junior Asunción 2025

De hermanas a rivales en el deporte exótico

Las gemelas Lia Cueva y Mia Cueva fueron rivales después de conquistar el oro juntas, pues un día después de tal hito compitieron entre ellas al enfrentarse en trampolín individual de 1 metro. Mía acumuló 267.96 puntos para quedarse con la plata, mientras que Lía se colgó la presea de bronce al sumar 261.96 unidades. Las mexicanas fueron superadas por la estadounidense Sophie Verzyl.

TE PUEDE INTERESAR:

Las hermanas Cueva Lobato nuevamente se verían las caras como rivales, pero ahora en la final individual de trampolín de 3 metros femenil. Mía nuevamente se llevaría la plata al sumar 297.95 puntos, mientras que Lía subió al podio en tercer lugar al acumular 261.35 unidades.

Las mexicanas regresarán al país como todas unas heroínas con 5 medallas, 3 cada una, tras una destacada actuación en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025. Por si fuera poco, las hermanas de 14 años lograron clasificar a los Juegos Panamericanos de Lima que se disputará en 2027.

Más allá del futbol
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/tv-azteca-internacional/envivo
  • TV Azteca Internacional US
Programación de TV Azteca En Vivo

Te Recomendamos

The Beautiful Game
Otros Deportes
The Beautiful Game |Chase Stadium, con Ronaldinho y Roberto Carlos | 7 de junio a las 5:00 PM
Isaac del Toro maglia blanca Giro de Italia 2025
Otros Deportes
VIDEO: El HISTÓRICO momento en el que Isaac del Toro recibe la Maglia Blanca en el Giro de Italia 2025
Thumbnail
Otros Deportes
Giro de Italia 2025: Resumen de la Etapa 17 y el triunfo de Isaac del Toro
Isaac del Toro Etapa 17.jpg
Otros Deportes
Así fue el cierre de Isaac del Toro en la Etapa 17 del Giro de Italia
Thumbnail
Otros Deportes
Carlos Alcaraz y Rafael Nadal peloteando en la Copa Davis
Thumbnail
Otros Deportes
Nadal se despide del tenis profesional entre lágrimas
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista Rodrigo Pacheco | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Holger Rune | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Alexander Zverev | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Ben Shelton | Abierto Mexicano de Tenis
×
×