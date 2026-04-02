Sony “confirma” nuevo aumento al precio de la PlayStation 5; ¿cuál será su costo?

Sony, empresa encargada de realizar las consolas de videojuegos de la PlayStation, ha dado mucho de qué hablar en los últimos días. Y es que, recientemente, confirmó que la PS5 podría subir nuevamente de precio durante los próximos meses por una razón ajena a su agenda comercial.

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Como sabes, la PlayStation 5 se ha convertido en una de las consolas más interesantes y vendidas a lo largo del mundo pese a que ya tiene más de cinco años de vigencia. Ahora, la situación podría cambiar luego de que Sony confirmara un aumento en sus precios. ¿Cuál es la razón?

¿Por qué Sony aumentará el precio de la PlayStation 5?

Sony, gigante japonés en el mundo del entretenimiento, recientemente confirmó un aumento en los precios de sus distintos modelos de la PlayStation 5. Vale mencionar que este es el segundo que ocurre a lo largo de los últimos 12 meses y deriva de las presiones que existen en la economía mundial, mismos que se reflejarán a partir del 2 de abril.

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Sony anuncia que la PlayStation 5 y PlayStation 5 Pro tendrán un aumento de precio a nivel mundial.



Estados Unidos:

▫️ PS5 - $649.

▫️ PS5 Pro - $899.



Europa:

▫️PS5 - €649.

▫️PS5 Pro - €899.



Japón:

▫️ PS5 - ¥97,980.

▫️ PS5 Pro - ¥137,980. pic.twitter.com/JCuSu4MYQb — Noticias PlayStation (@NotiPlay_) March 27, 2026

Se sabe que, al menos en Europa, las consolas de PlayStation 5 tendrán un aumento de 100 euros respecto al costo pasado, por lo que la versión con lector tendrá un valor de 649.99 euros, mientras que aquellas que sí tienen lector Blu-Ray tendrán un valor de 599.99 euros.

La versión pro de la PlayStation 5 tendrá un costo de 900 euros; es decir, más de 18,000 pesos mexicanos al tipo de cambio actual. Cabe decir que la PS5 se lanzó en el año 2020 y, hasta el momento, suma más de 92 millones de unidades vendidas a lo largo del mundo, aunque las ventas se redujeron un 16 por ciento durante el último trimestre del año pasado.

¿Aumento en la PlayStation 5 retrasará llegada de la PS6?

Si bien esta situación no está confirmada al cien por ciento, expertos en la materia teorizan que el aumento en la PS5 hará que la PlayStation 6 se vuelva a retrasar, lo anterior recordando que, en primera instancia, se esperaba su lanzamiento a finales del año pasado. Con esto, no se descarta que se dé hasta el 2028.