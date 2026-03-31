Sony prepara eliminación de la PlayStation Network; en este DÍA desaparecerá

Se trata de una de las transformaciones más interesantes y llamativas que la industria de los videojuegos ha tenido en los últimos años. Esta guarda estrecha relación con Sony, quien tiene en mente eliminar de una vez por todas la PlayStation Network. ¿Cuál es la razón?

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En los últimos días se ha hablado de la posibilidad de que Sony Interactive Entertainment elimine la PlayStation Network en los próximos meses a fin de darle una identidad más simple y concretar a su marca de servicios digitales, motivo por el cual es preciso que conozcas más información respecto a esto.

¿Por qué Sony eliminará la PlayStation Network?

La intención es mejorar la identidad de la marca sin afectar la experiencia de los usuarios. Y es que, de acuerdo con distintos reportes, Sony tiene como objetivo unificar su ecosistema bajo un nombre en solitario el cual sería PlayStation, por lo que las siglas PSN serían las que desaparecerían.

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🚨 ADIÓS a un nombre HISTÓRICO en PlayStation…



Sony se prepara para eliminar “PlayStation Network” y “PSN” después de casi dos décadas.



Sí, has leído bien.



👉 No desaparece el servicio

👉 No cambia el online

👉 No pierdes amigos, trofeos ni multijugador



Pero el nombre… se… pic.twitter.com/pUCSLiccRZ — 🎮🎬LozWild🎮🎬 (@Lozwild_bcn) March 21, 2026

Esto deriva del éxito que la compañía ha tenido en la industria de los videojuegos con el pasar de los años, por lo que este cambio será más visual que administrativo. En otras palabras, las características existentes en la lista de amigos, partidas de los multijugadores o los juegos en línea se mantendrán con la misma normalidad de siempre.

Ante ello, vale decir que hasta el momento no se ha confirmado el nuevo nombre que la plataforma de Sony tendrá para la PlayStation, aunque sí es un hecho que los usuarios podrán conocer a detalle las actualizaciones de esta información a través de notificaciones adelantadas que llegarán a sus cuentas.

¿Cuándo desaparecería la PlayStation Network?

Si bien algunos de estos cambios han comenzado a notarse, por ejemplo, en la PlayStation 5, la realidad es que se espera que la eliminación definitiva de la Network se realice en septiembre de este año, aunque las modificaciones avanzarán paulatinamente a partir de ahora.