Los 5 jugadores que son la SORPRESA en la prelista de la Selección rumbo al Mundial 2026

La Selección Mexicana dio a conocer una prelista para la Copa Mundial de la FIFA 2026 en donde aparecen un total de 55 futbolistas, mismos que forman parte de la Liga BBVA MX y del extranjero. Ante ello, era de esperarse que existieran algunas sorpresas en esta convocatoria.

Panorama de la Selección Azteca | Los Protagonistas

Como sabes, la convocatoria final contará con un total de 26 futbolistas, mismos que representarán a la Selección Mexicana en esta Copa Mundial de la FIFA 2026. Ahora bien, ¿qué jugadores sorprenden en esta prelista que podrían colarse de último minuto al evento mundial?

Los jugadores que sorprendieron en la prelista de la Selección Mexicana

Isaías Violante : El volante se ganó la confianza de André Jardine en el tramo final del torneo, por lo que logró colocarse entre los mejores jugadores mexicanos del momento.

: El volante se ganó la confianza de André Jardine en el tramo final del torneo, por lo que logró colocarse entre los mejores jugadores mexicanos del momento. Jeremy Márquez : A pesar de haber perdido la titularidad en los últimos juegos con Cruz Azul, el último año del canterano atlista fue suficiente para ser considerado por el Vasco Aguirre.

: A pesar de haber perdido la titularidad en los últimos juegos con Cruz Azul, el último año del canterano atlista fue suficiente para ser considerado por el Vasco Aguirre. Alex Padilla: Se trata de la apuesta a futuro que la Selección Mexicana tiene en el arco, aunque actualmente es el suplente de Unai Simón en el Bilbao.

Te puede interesar: El descarte de San Luis que podría llegar a Chivas

Te puede interesar: Formó parte del Barcelona, pero un partido destruyó su carrera

Jordan Carrillo : Su evolución de la mano de Pumas ha sido espectacular, aunque luce complicado que tenga chances de ir a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

: Su evolución de la mano de Pumas ha sido espectacular, aunque luce complicado que tenga chances de ir a la Alexei Domínguez: Se convirtió en parte fundamental del buen torneo que Pachuca ha tenido hasta ahora, por lo que no se descarta que forme parte del próximo proceso mundialista.

¿Cuándo será el debut de la Selección en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

La Selección Mexicana está a menos de un mes para hacer su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026, pues el cuadro de Javier Aguirre abrirá las acciones de este evento el próximo jueves 11 de junio cuando se mida al cuadro de Sudáfrica, en duelo programado a las 13:00 horas que podrás disfrutar a través de Azteca Deportes.