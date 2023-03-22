Stumble Guys una excelente opción para jugar con amigos | Aze Review

Stumble Guys es un título de plataforma que te brindará muchas horas de diversión, este videojuego es al puro estilo de carrera de botargas, el juego se divide en tres frases al principio solo podrán pasar 16 jugadores luego 8 y la última etapa se conoce al gran ganador que llegue a la me5ta o ser el último stumble en pie.

Podremos personalizar a nuestros personajes y tendremos a nuestra disposición una biblioteca amplia de personajes. Desde los comunes hasta los más legendarios, todos los días podrás girar 4 ruletas que te darán monedad y diamantes para desbloquear más aspectos u obtener algún elemento especial para nuestro corredor.

Stumble Guys al igual que muchos juegos on line cuenta con un pase de batalla que te brindará elementos gratuitos o si lo compras se desbloquearan características especiales, algo que llama mucho la atención es que podrás jugar con tus amigos de una manera muy rápida y sencillo lo único que tendrás que hacer es entra al grupo, crear una sala y pasar el código, la capacidad de cada sala es de 32 jugadores así que prepara tus mejores habilidades para competir con tus amigos.

Narrativa: Aquí no hay ninguna historia que analizar simplemente corre por la victoria y gánale a tus amigos.

Jugabilidad: El modo de juegos es super sencillo solo cuenta con 3 botones uno para correr y dirigir el otro con una ves que lo piques saltas y dos veces para lanzarte, el tercero carece de su ayuda en el título solo servirá para poder expresarnos en el juego con stickers.

Dificultad: Al principio tardarás en acostúmbrate a la movilidad y los brincos, pero no te preocupes con unas dos partidas estás más que listo para competir en las grandes ligas.

Sonido: Todo el tiempo te encontraras con música que te presionara para poder llegar a la meta, no es algo fuera de este mundo, pero rápidamente empatizaras con la musicalización.

Stumble Guys es un excelente título para pasar el rato con tu familia o amigos, en momentos muertos es una excelente opción para matar el tiempo, aunque le falta una gran actualización para meter nuevos mapas.

Decir esto como legales rápido: iOS, Android, Microsoft Windows.