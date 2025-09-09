Su precio cayó de 10 millones a solo 1 y Rayados le dará la bienvenida en pleno Apertura 2025

Carlos Salcedo fue un gran referente de la Selección Mexicana y de los diferentes clubes en los que formó parte en la Liga BBVA MX. Sin embargo, la carrera del defensa central cayó estrepitosamente, pues de valer 10 millones en Tigres hoy su precio está por los suelos tras salir a la MLS . No obstante, “Titán” parece tener una nueva esperanza con Rayados, club que le daría la bienvenida en pleno Apertura 2025.

El exjugador de Chivas podría regresar nuevamente a disputar un partido luego de una larga rehabilitación de 7 meses tras romperse el ligamento cruzado de la rodilla derecha en febrero de este año. El defensa comenzó a realizar los últimos trabajos de recuperación y ya comienza a entrenar junto a sus compañeros de cara al duelo de la jornada 8 luego de la Fecha FIFA de septiembre .

@csalcedojr Carlos Salcedo estará listo en un mes para debutar con Rayados en el Apertura 2025

¿Cómo va la rehabilitación y cuándo podrá estrenarse con Rayados?

Carlos Salcedo lleva una gran rehabilitación, pues en la fase final de ella hace cambios de velocidad en cancha, toca el balón y de a poco se integra al trabajo que realizan sus compañeros. Por lo anterior, se espera que el mexicano sea dado de alta en un mes.

TE PUEDE INTERESAR:



El defensa central, una vez concluido su proceso de recuperación, se integrará de lleno a la plantilla de Domènec Torrent, a fin de que sea contemplado y pueda disputar su primer partido con Rayados en este Apertura 2025.

Cabe recordar que Salcedo se lesionó en su primer entrenamiento con Rayados, luego de ser anunciado como refuerzo bomba para el Clausura 2025.

De valer 10 millones a solo 1, así fue el decrecimiento de Carlos Salcedo

Carlos Salcedo tocó la gloria en 2018 cuando formó parte de Tigres al ser tasado en 10 millones de euros (218.4 millones de pesos), según Transfermarkt. El precio del mexicano se devaluó cuando se marchó a la MLS, después retornar en Juárez y tener un breve paso por Cruz Azul, hasta llegar a Rayados, donde actualmente vale 1.2 millones de euros (26.2 millones de pesos).