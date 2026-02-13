Su precio cayó mucho y en Europa lo olvidaron, pero hoy renace como una estrella en México

Cruz Azul avanzó a los Octavos de Final de la Concachampions 2026 tras pegarle un baile a Vancouver por marcador global de 8-0. Ello se debe en gran medida al desempeño de una de sus estrellas que brilla en México, pese a que su precio cayó mucho y se olvidaron de él en Europa.

Luka Romero fue el jugador del partido de vuelta del torneo internacional al hacerle un hat-trick al conjunto canadiense y generar diferentes oportunidades de gol para su equipo, que ya tiene rival para la ronda de Octavos de Final y así aspirar al título y consagrarse como el club mexicano más ganador de la competencia.

Luka Romero marcó 3 goles en la Concachampions 2026.|Club de Futbol Cruz Azul

Romero tuvo un partido redondo ante el conjunto canadiense que juega en la MLS al registrar los siguientes números en los 90 minutos que jugó:



3 goles

3 tiros a gol

2 oportunidades creadas

44 de 52 pases precisos

67 toques.

La trayectoria de Luka Romero, de Europa hasta México

El extremo nació en Durango, pero cuenta con las nacionalidades española y argentina, con la cual decidió quedarse para representar a la Albiceleste. Inició su carrera en las Fuerzas Básicas del Mallorca, para después pasar a la Lazio.

El jugador de 21 años también jugó para Alavés y Almería de España. Fue en este último equipo que alcanzó su mayor valor en el mercado, que fue de 5 millones de euros. Pero su gran momento llegó cuando fue fichado por el Milan, donde no pudo consolidarse.

Luka le llamó la atención a la Máquina, que en enero de 2025 se hizo de sus servicios, pero fue tras ello que su precio disminuyó a los 3.2 millones de euros, de acuerdo con la plataforma Transfermarkt.

Según la plataforma de estadísticas BeSoccer, el jugador ha jugado todos los partidos del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX y de la Concachampions 2026, donde suma 3 goles en tan solo 2 partidos disputados.