El pueblo cerca de CDMX donde los hombres son más buenos en el futbol, según la IA

Desde los años 80–90, se convirtió en uno de los lugares con mayor cultura futbolística popular en México y se han formado futbolistas de gran calidad

La ciudad de México donde los hombres son buenos en el futbol
Crédito: Canva
Rodrigo Acuña
Tendencia
En cada rincón de México nos podemos encontrar con canchas de futbol y tanto pequeños como adultos disputando una ‘cascarita’ . En Ciudad de México se formaron algunos de los cracks más importantes de la Selección Mexicana, pero según un análisis realizado por la inteligencia artificial de ChatGPT, existe un pueblo cercano a CDMX donde los hombres usualmente son buenos en el futbol.

El pueblo cerca de CDMX donde los hombres son buenos en el futbol

De acuerdo al análisis de la herramienta de Open AI, la Ciudad Nezahualcóyotl (EdoMex) es donde te puedes encontrar a los hombres que normalmente suelen destacar jugando al futbol. Según ChatGPT, Neza ha sido, por décadas, un semillero natural de talento, por lo que encaja perfectamente en esta afirmación. Futbolistas surgidos de este sitio terminaron brillando en Primera División y en Selección Mexicana .

Nezahualcóyotl
Crédito: Gobierno municipal de Nezahualcóyotl
Nezahualcóyotl es la ciudad donde están los hombres que son buenos en el futbol

¿Por qué Nezahualcóyotl destaca entre las demás ciudades?

La inteligencia artificial cuenta que desde los años 80–90, Neza se convirtió en uno de los lugares con mayor cultura futbolística popular: canchas en cada colonia, ligas barriales extremadamente competitivas, y un ambiente donde el fútbol es parte de la identidad. Además, históricamente, las visorias del Atlante —cuando estuvo en el Neza 86—, Toros Neza y distintos programas regionales atrajeron a jóvenes con mucho potencial.

Por otro lado, ChatGPT remarca que futbolistas como Héctor Hernández “El Cuate”, Miguel Herrera (nacido en Hidalgo pero formado en zonas con fuerte influencia mexiquense), Jesús “Cabrito” Arellano y muchísimos futbolistas profesionales de Primera “A” y fuerzas básicas de América, Cruz Azul y Toluca vienen de ligas de Neza, Chimalhuacán y Los Reyes.

Nezahualcóyotl
Crédito: Reuters

Nezahualcóyotl: una ciudad con identidad futbolera propia

Neza, como se le conoce popularmente, es una ciudad del Estado de México ubicada al oriente del Valle de México. Aunque durante décadas cargó con una fama de “ciudad dura”, lo cierto es que su historia está llena de elementos que explican por qué allí nacen y se forman tantos buenos futbolistas.

En Neza el futbol no es solo un deporte: es un tejido social. En sus colonias abundan las canchas de tierra, los campos improvisados y los torneos barriales que mueven a miles de personas. Desde niños, los jóvenes compiten en ligas locales con un nivel sorprendentemente alto, lo que genera un desarrollo deportivo muy rápido.

El futbol en Neza siempre ha servido como una vía de escape, superación y pertenencia. Para muchos jóvenes, destacar en el futbol es una forma real de abrirse puertas, lo que genera una competitividad intensa y un compromiso natural con el entrenamiento.

Más allá del futbol
Rodrigo Acuña

