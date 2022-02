Súper Muñeco, una vida dedicada a la lucha libre

Súper Muñeco debutó en el año 1984 y cada día trabajó y se dedicó por el deporte de la lucha libre. Falleció recientemente a los 59 años.

Los inicios de Súper Muñeco

“Desde 1984 soy luchador profesional. En esos años en los que estaba Dr. Wagner, Solitario, Santo, Blue Demon y otros, padres de los de ahora. En aquellos años no habían luchadores para niños, habían de aventura como Tinieblas.

Yo luchaba con el nombre del Sanguinario y una novia de la preparatoria me dio la idea de usar un personaje como payaso y pensé que eso no podría ser porque me iban a criticar. Pero no quise faltarle al respeto y dignificar el deporte siendo un verdadero luchador”.

Las dificultades del personaje de fantasía de Súper Muñeco

“Fue difícil meter el personaje. Tuve que demostrar en una lucha olímpica, me sacaron sangre y demostré porque estaba ahí. Yo luchaba en esos tiempos en el Pavillón Azteca, luego desapareció este recinto y seguí mi carrera en la Arena México, y el personaje no era tan admitido.

Creo que fui el que abrió el camino para los personajes y conceptos de este tipo. Fui el primero en surgir y en ser luego aceptado. Es un luchador que avienta dulces al presentarse para regalárselo a los niños”.

Las grandes conquistas de Súper Muñeco

Tengo en mi poder más de 100 máscaras que he ganado en la lucha libre . Muchas me han dejado satisfacciones: Coco Rojo, Médico Asesino, Hijo de Huracán Ramírez, Thundercats, Tortugas Ninja, Magnum, Momias del Perú, Hijo de Black Shadow, y muchas máscaras he ganado.