Supercopa Femenil 2026: Arranca el torneo que busca impulsar el desarrollo de jugadoras Sub-14 y Sub-15
La FMF presentó la Supercopa Femenil 2026, la quinta edición de este torneo
La Federación Mexicana de Futbol (FMF) anunció el inicio de la quinta edición de la Supercopa 2026 Femenil, un torneo enfocado en proyectar el talento de jugadoras de categorías Sub-14 y Sub-15 hacia clubes profesionales y Selecciones Nacionales.
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Arranca la Supercopa Femenil de la FMF
La Supercopa Femenil cuenta con la presencia de las Selecciones Nacionales de México, las Selecciones Mex-USA y las Selecciones del Sector Amateur de las categorías Sub-14 y Sub-15, además de la Selección del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IMME) de Sub-15 y la Selección de Nuevo León Sub-14.
El torneo se realizará en las instalaciones de la FMF en Toluca y contó con la presencia del presidente ejecutivo de la Federación, Ivar Sisniega, quien compartió un mensaje para las jugadoras y aficionados.
"Estamos muy emocionados, esta Supercopa se ha vuelto el evento más importante del Sector Amateur y del proceso de visorías para Selecciones Nacionales. Queremos ver a las mejores jugadoras, es su oportunidad para mostrarse, así que denlo todo en este torneo. Va a ser un torneo muy bonito y estoy seguro que vamos a ver grandes jugadoras", declaró Sisniega.
Por su parte, Andrea Rodebaugh, directora deportiva de Selecciones Nacionales Femeniles, destacó la importancia del torneo para el desarrollo del futbol femenil y la culminación de un proceso para impulsar jugadoras tanto de México como de Estados Unidos.
"Supercopa es un torneo muy importante porque culmina un proceso muy largo de visorías en México y Estados Unidos. Felicitó a todas las jugadoras porque su talento y su esfuerzo les valió estar aquí, la Supercopa es un paso muy importante en el proceso de Selección Nacional. Esta es una oportunidad para competir, para aprender, para retarse a sí mismas y seguir creciendo como futbolistas", dijo Rodebaugh.
Equipos participantes:
Sub-15
- Selección Nacional de México
- Selección del Sector Amateur
- Selección del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IMME)
- Selección MEX-USA
Sub-14
- Selección Nacional de México
- Selección del Sector Amateur
- Selección de Nuevo León
- Selección MEX-USA
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