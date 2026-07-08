Supercopa Femenil 2026: Arranca el torneo que busca impulsar el desarrollo de jugadoras Sub-14 y Sub-15

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) anunció el inicio de la quinta edición de la Supercopa 2026 Femenil, un torneo enfocado en proyectar el talento de jugadoras de categorías Sub-14 y Sub-15 hacia clubes profesionales y Selecciones Nacionales.

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Arranca la Supercopa Femenil de la FMF

La Supercopa Femenil cuenta con la presencia de las Selecciones Nacionales de México, las Selecciones Mex-USA y las Selecciones del Sector Amateur de las categorías Sub-14 y Sub-15, además de la Selección del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IMME) de Sub-15 y la Selección de Nuevo León Sub-14.

El torneo se realizará en las instalaciones de la FMF en Toluca y contó con la presencia del presidente ejecutivo de la Federación, Ivar Sisniega, quien compartió un mensaje para las jugadoras y aficionados.

"Estamos muy emocionados, esta Supercopa se ha vuelto el evento más importante del Sector Amateur y del proceso de visorías para Selecciones Nacionales. Queremos ver a las mejores jugadoras, es su oportunidad para mostrarse, así que denlo todo en este torneo. Va a ser un torneo muy bonito y estoy seguro que vamos a ver grandes jugadoras", declaró Sisniega.

Por su parte, Andrea Rodebaugh, directora deportiva de Selecciones Nacionales Femeniles, destacó la importancia del torneo para el desarrollo del futbol femenil y la culminación de un proceso para impulsar jugadoras tanto de México como de Estados Unidos.

"Supercopa es un torneo muy importante porque culmina un proceso muy largo de visorías en México y Estados Unidos. Felicitó a todas las jugadoras porque su talento y su esfuerzo les valió estar aquí, la Supercopa es un paso muy importante en el proceso de Selección Nacional. Esta es una oportunidad para competir, para aprender, para retarse a sí mismas y seguir creciendo como futbolistas", dijo Rodebaugh.

Equipos participantes:

Sub-15



Selección Nacional de México

Selección del Sector Amateur

Selección del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IMME)

Selección MEX-USA

Sub-14



Selección Nacional de México

Selección del Sector Amateur

Selección de Nuevo León

Selección MEX-USA

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