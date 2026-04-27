ÚLTIMA HORA: Así queda la tabla anual de la Liga BBVA MX y el premio del millón de dólares tras el triunfo de Cruz Azul

Cruz Azul hizo lo que tenía que hacer… y en el momento en el que más importaba.

La victoria ante Necaxa en el cierre del Clausura 2026 no solo aseguró una mejor posición rumbo a la Liguilla. También terminó por definir la tabla anual de la temporada 2025-26, un objetivo que el club había mantenido en el radar desde hace meses y que finalmente se resolvió en la última jornada.

No había margen de cálculo. Era ganar… o dejar escapar un premio que se había trabajado a lo largo de todo el año futbolístico.

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Cruz Azul se queda con la cima anual y el premio económico

Con los tres puntos sumados en el Estadio Banorte, Cruz Azul llegó a 68 unidades y superó a Toluca y Guadalajara, que habían cerrado previamente su participación con 67 y 65 puntos, respectivamente. Ese movimiento en la tabla no solo modifica el orden final, también tiene consecuencias directas.

El liderato anual entrega un premio de un millón de dólares, además del reconocimiento simbólico de haber sido el equipo más constante a lo largo de los dos torneos. En ese sentido, La Máquina no dejó espacio para dudas, a pesar de haber ganado sólo uno de sus últimos siete duelos de liga.

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Así queda la tabla anual tras la Jornada 17

Cruz Azul – 68 pts Toluca – 67 pts Guadalajara – 65 pts Tigres – 61 pts América – 59 pts Pumas – 57 pts Pachuca – 53 pts Monterrey – 49 pts Tijuana – 47 pts Atlas – 43 pts FC Juárez – 42 pts Querétaro – 40 pts Necaxa – 35 pts León – 35 pts Atlético de San Luis – 34 pts Mazatlán – 29 pts Santos Laguna – 29 pts Puebla – 25 pts

Un cierre que refuerza el proyecto

Más allá del dinero, el liderato anual es una señal.

En un torneo donde Cruz Azul atravesó momentos complejos, el equipo logró sostener una regularidad que terminó marcando diferencia en el acumulado. Esa consistencia es la que ahora lo coloca no solo como uno de los candidatos en la Liguilla, sino como el equipo que mejor respondió en el año futbolístico.

Además, este resultado se suma a la clasificación previamente asegurada a la Concachampions 2027, otro de los objetivos que el club había trazado desde el inicio de la temporada.

El balance, al menos en números, es claro.

Ahora viene lo más importante.

