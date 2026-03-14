Así va la tabla general tras la Jornada 11 del Clausura 2026 en la Liga BBVA MX Femenil

Se fue la Jornada 11 del Torneo Clausura 2026. Luego de la pausa por la Fecha FIFA, la actividad se puso en marcha y Rayadas sigue liderando la presente campaña en la Liga BBVA MX Femenil. Dirigidas por Amandine Celia Miquelm la escuadra de Monterrey permanece invicta con registro de nueve victorias y dos empates, resultados con los que mantienen la cima de la competencia.

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¿Cómo va la tabla general de la Liga BBVA MX Femenil?

Durante la Fecha 11, Rayadas obtuvo la victoria ante Mazatlán. Por debajo, aparece Pachuca en el segundo lugar con 26 unidades tras ganarle a Tijuana. El tercer puesto es de Toluca con 25 puntos luego de vencer a Pumas. Mientras que Chivas tiene la misma cantidad de unidades y se colocan en cuarto lugar pese a que nos han disputado la Jornada 11, ya que el duelo ante Juárez se encuentra programado para disputarse el 20 de abril.

Por otro lado, Tigres ocupa el quinto lugar del certamen con 24 puntos. En la Fecha 11 derrotaron a Santos y el sexto puesto le corresponde al Club América con 21 unidades tras obtener la victoria frente a León.

Por debajo, Cruz Azul tiene 18 puntos y Pumas 17. Ubicados en el séptimo y octavo puesto respectivamente, La Máquina le ganó a Necaxa y el cuadro de la UNAM fue derrotado por las ‘Diablas Rojas’.

En noveno aparece Tijuana con registro de 15 unidades seguidas de Juárez (10) y Mazatlán (11) con la misma cantidad. Mientras que León tiene 12 puntos y abajo se colocan Atlas (13) y Atlético de San Luis (14) con 8 puntos.

El Puebla tiene 6 unidades ocupando el lugar 15 de la tabla general y en el fondo aparecen Santos (16) con 5 puntos, Necaxa (17) con 3 y Querétaro (18) con una unidad.

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